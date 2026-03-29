Cháy trụ điện giờ cao điểm, giao thông ùn ứ ở TPHCM

TPO - Tối 29/3, lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hòa, TPHCM phối hợp cùng ngành điện lực khẩn trương xử lý sự cố cháy trụ điện trên đường Hương Lộ 3, khiến nhiều hộ dân bị mất điện và giao thông khu vực ùn ứ cục bộ.

Clip vụ cháy trụ điện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát từ trụ điện thuộc đường dây trung thế 22kV trên đường Hương Lộ 3, gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Một số người đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, triển khai dập tắt đám cháy sau đó.

Hình ảnh trụ điện cháy đỏ rực.

Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm, phương tiện lưu thông qua khu vực ngã tư Hương Lộ 3 – Tân Kỳ Tân Quý – Bình Long đông đúc, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ. Lực lượng chức năng phải tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông.

Đại diện điện lực tại hiện trường cho biết đã tạm ngắt điện khu vực để đảm bảo an toàn, đồng thời huy động nhân lực, thiết bị kiểm tra, khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho người dân.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều hộ dân dọc các tuyến đường xung quanh bị mất điện, trong khi hệ thống đèn chiếu sáng công cộng vẫn hoạt động.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.