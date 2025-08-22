Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TPO - Ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên, cán bộ Ban tổ chức Thành ủy TPHCM (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trước khi sáp nhập) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Chiều 22/8, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đến dự có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được đã trao quyết định số 333/QĐ-UBND-TC về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên, cán bộ Ban tổ chức Thành ủy TPHCM (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (phải) trao quyết định cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trước đây) giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM.

UBND TPHCM cũng công bố và trao các quyết định bổ nhiệm Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM cho các cán bộ: Lê Văn Thinh, Võ Thanh Phong, Nguyễn Trung Tín, Phạm Thanh Trực, Trần Việt Hà, Nguyễn Võ Minh Thư, Lê Viết Phúc, Trương Văn Phong, Nguyễn Bá Khải, Lê Thị Kim Châu.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Được cho rằng, lĩnh vực nông nghiệp, môi trường cũng như hoạt động các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM hết sức nặng nề, nhất là trong bối cảnh TPHCM vừa được hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Do đó, ông Nguyễn Văn Được đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm cần nhận thức rõ chức năng nhiệm vụ của ngành mình để bắt tay ngay vào việc, đặc biệt là ở lĩnh vực nông nghiệp, môi trường hiện nay còn tồn đọng nhiều công việc cần phải xử lý gấp như thẩm định giá đất các dự án, tháo gỡ khó khăn cho các dự án…

Lãnh đạo TPHCM trao quyết định cho lãnh đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM.

“Tôi đề nghị các đồng chí nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc; tăng cường đoàn kết, phát huy năng lực, sở trường, choàng gánh, không bỏ sót công việc, không để công việc bị gián đoạn, làm sao để đạt được kết quả cao nhất… đồng hành với sự phát triển của TPHCM”, ông Được nhấn mạnh.

Thay mặt cán bộ được bổ nhiệm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo TPHCM, đã giao nhiệm vụ cho cá nhân ông cũng như những cán bộ được trao quyết định hôm nay.

Ông Nguyễn Toàn Thắng hứa sẽ tăng cường đoàn kết nội bộ cơ quan, bắt tay ngay vào công việc, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng giao phó.

Duy Quang
#Ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức #Ông Nguyễn Toàn Thắng #Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM #Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM #Ban tổ chức Thành ủy TPHCM #bổ nhiệm giữ chức

