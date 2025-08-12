Ông Phạm Thanh Liêm giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa

Chiều 12/8, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Thượng tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, đã trao Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa về đặc khu Trường Sa.

Chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng Chỉ huy Lữ đoàn 146 chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa.

Theo đó, ông Phạm Thanh Liêm - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa; ông Cấn Ngọc Sơn - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, nhiệm kỳ 2021–2026.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Bùi Xuân Bình khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như tỉnh Khánh Hòa về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việc HĐND tỉnh Khánh Hòa tín nhiệm, chỉ định ông Phạm Thanh Liêm và ông Cấn Ngọc Sơn giữ trọng trách lãnh đạo UBND đặc khu Trường Sa thể hiện sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với những cán bộ đã được rèn luyện qua thực tiễn công tác trên quần đảo Trường Sa, nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thượng tá Bùi Xuân Bình phát biểu tại hội nghị.

Thượng tá Bùi Xuân Bình mong muốn trên cương vị mới, các cán bộ nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đặc khu và chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với quân, dân huyện đảo; chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Phạm Thanh Liêm bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Khánh Hòa và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tin tưởng giao nhiệm vụ; khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.