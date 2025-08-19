Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng uỷ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chiều 19/8, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có 150 đại biểu ưu tú – đại diện cho hơn 500 đảng viên thuộc 11 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.



Đại hội đặt mục tiêu, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ xây dựng Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo hệ thống công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao năng lực cán bộ, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu thời kỳ chuyển đổi số.

Cùng với đó, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phát huy vai trò tiên phong của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyết định chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hải Nguyễn.



Theo ông Đỗ Văn Chiến, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam phải lãnh đạo toàn diện công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nhưng trọng tâm là tập trung lãnh đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, tập hợp, vận động giai cấp công nhân, người lao động tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Lao động sáng tạo, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, đóng góp xứng đáng công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mỗi cấp công đoàn, từ Tổng LĐLĐ Việt Nam đến cơ sở, mỗi đoàn viên công đoàn phải quán triệt sâu sắc, thực hiện thật tốt quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của Điều lệ và Luật Công đoàn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Quyết định số 370 của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Ngọ Duy Hiểu được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.