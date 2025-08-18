Nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội được chỉ định giữ chức Bí thư phường Hai Bà Trưng

TPO - Nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 18/8, Đảng bộ phường Hai Bà Trưng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 226 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.323 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy, HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều điểm nổi bật.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh

Báo cáo chính trị nêu rõ mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ phường Hai Bà Trưng, phấn đấu đến 2030, phường trở thành điểm sáng về trật tự, văn minh đô thị; đến 2045 trở thành phường phát triển bền vững, hiện đại, đóng góp tích cực cho Thủ đô.

Bà Nguyễn Lan Hương thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Tổ công tác số 9 chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hai Bà Trưng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho rằng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hai Bà Trưng đã phát huy tinh thần chủ động, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bà Hương nhấn mạnh: Hai Bà Trưng là phường nằm ở khu vực trung tâm Thủ đô, giai đoạn mới đặt ra thách thức đối với phường vừa phải kế thừa, phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, vừa phải “làm mới mình”, đổi mới, khát vọng, tiên phong, hành động quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó đặc biệt cần tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, khai thác tối đa các lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội. Tăng cường công tác quy hoạch, chỉnh trang, quản lý đô thị nội đô lịch sử; quan tâm làm tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, kiến trúc, cảnh quan quý giá trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hoạt động tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông; phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, thúc đẩy kinh tế ban đêm, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp văn hóa - sáng tạo...