Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM

TPO - 100% đại biểu có mặt đã nhất trí bầu ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 30/3, HĐND TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự của HĐND, UBND thành phố và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân đúng theo luật định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, HĐND TPHCM tiến hành quy trình bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND và trưởng các Ban HĐND thành phố khóa XI (2026-2031).

Thực hiện công tác nhân sự, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả 100% đại biểu có mặt bầu ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, giữ chức Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI.

Ông Võ Văn Minh sinh ngày 10/12/1972. Quê quán: phường Tân Đông Hiệp, TPHCM. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Điện, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị. Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Võ Văn Minh từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Bình Dương (cũ) như Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ ngày 1/7/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Võ Văn Minh phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khép lại trong bối cảnh rất đặc biệt với nhiều biến động lớn, diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. TPHCM đã phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19, những tác động bất lợi từ suy giảm kinh tế toàn cầu, áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng đô thị, môi trường, an sinh xã hội và yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập, cạnh tranh phát triển.

Trong bối cảnh đó, thành phố tập trung triển khai chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu quả; từng bước rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố đứng trước những thời cơ mới, vận hội mới, cũng là những yêu cầu mới, thách thức mới. Thành phố vừa tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, vừa phải tiên phong mở đường cho những mô hình tăng trưởng mới, cách làm mới, cơ chế quản trị mới, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trách nhiệm của HĐND thành phố khóa XI là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh: HĐND thành phố phải thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; là trung tâm của sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá kỳ họp hôm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ thành phố đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết quan trọng của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI dự kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

“Những định hướng lớn này đặt ra mục tiêu rất cao, yêu cầu rất lớn và khát vọng phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị”, ông Quang nêu rõ và nhấn mạnh HĐND thành phố giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ thực hiện chức năng theo luật định mà còn là cầu nối quyết định trong việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành chính sách cụ thể, bảo đảm đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu HĐND thành phố phải thực sự trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, chủ động mở đường trong cụ thể hóa các cơ chế, chính sách cho những lĩnh vực mới, những động lực tăng trưởng mới; đồng thời là trung tâm giám sát và kiểm soát quyền lực, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành đúng định hướng, kỷ luật, kỷ cương và vì nhân dân phục vụ.

Xác nhận tư cách 125 đại biểu HĐND khóa XI

Thực hiện nội dung tại kỳ họp đầu tiên của HĐND TPHCM khóa mới, bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo bà Hiền, sau cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã ban hành Nghị quyết 259 xác nhận tư cách 125 đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật.