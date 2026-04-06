Quảng Trị: CSGT hỗ trợ bé trai đi xe đạp lạc hơn 150km

TPO - Phát hiện một cháu bé đạp xe một mình trong đêm khuya trên QL 1A, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã kịp thời hỗ trợ, xác minh thông tin và liên hệ gia đình đến đón, giúp cháu trở về an toàn.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km657 QL 1A, đoạn qua phường Đồng Thuận (tỉnh Quảng Trị), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một cháu bé đang đạp xe một mình giữa đêm tối.

Mẹ cháu bé xúc động khi gặp lại con tại Quảng Trị.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã tiếp cận, hỏi thăm và đưa cháu về vị trí an toàn để làm rõ sự việc.

Qua xác minh, cháu bé là Nguyễn Việt Đ. (SN 2011), con anh Nguyễn Tiến Luân (SN 1982), trú tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm được phát hiện, cháu không nhớ được đường về nhà và đã đi lạc xa gia đình hơn 150km.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã trấn an tinh thần cháu bé, đồng thời nhanh chóng xác minh thông tin, liên hệ với người thân.

Sau khi nhận được thông tin, gia đình đã di chuyển vào Quảng Trị để đón cháu. Tổ công tác phối hợp, hỗ trợ trong suốt quá trình chờ đợi, đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Tổ CSGT cùng gia đình cháu bé chụp ảnh lưu niệm.

Đến khi người thân có mặt, lực lượng chức năng đã bàn giao cháu cho gia đình, kết thúc hành trình tìm lại người thân an toàn trong đêm.