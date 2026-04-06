Lãnh đạo Quốc hội khóa XVI: 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 5 Ủy viên Trung ương Đảng

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
TPO - Chiều 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trước đó, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

6 Phó Chủ tịch Quốc hội

Trong 6 Phó Chủ tịch Quốc hội được bầu, có 3 nhân sự tái cử và 3 nhân sự lần đầu, bao gồm:

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ông Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang; có trình độ chuyên môn Kỹ sư Nông nghiệp. Trước khi được bầu, ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật. Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Linh Anh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý kinh tế. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh cũng là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên. Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công. Trước khi được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Diên là Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê quán TP Hà Nội, có trình độ chuyên môn Cử nhân ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành. Trước khi được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Doãn Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế phát triển. Lần đầu tham gia Quốc hội, trước khi được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt các đại biểu Quốc hội tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm các Ủy ban được bầu:

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn. Ông Lâm Văn Mẫn sinh năm 1970, quê quán TP Cần Thơ, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ông Hiếu sinh năm 1969, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật học. Trước khi được bầu, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi sinh năm 1973, quê quán tỉnh Vĩnh Long, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới, sinh năm 1969, quê quán tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, sinh năm 1972, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn PGS.TS Hóa học.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1970, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn PGS.TS Vật lý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, sinh năm 1972, quê quán tỉnh Phú Thọ, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật. Trước khi được bầu, bà Nga là Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế

Cũng tại Kỳ họp, Quốc hội đã bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tân Tổng kiểm toán sinh năm 1972, quê quán TP Hà Nội, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
#Kỳ họp thứ Nhất #Quốc hội khóa XVI #Chủ tịch Quốc hội #Phó Chủ tịch Quốc hội #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #nhân sự #lãnh đạo

