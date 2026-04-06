Tổng Công ty Vận tải Hà Nội có chủ tịch mới

Trọng Đảng
TPO - Sáng 6/4, UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco). Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Nam - Tổng Giám đốc Transerco - được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) với thời hạn 5 năm.


Tham dự buổi lễ có ông Trương Việt Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND TP. Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan.

Ông Trương Việt Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Nam (bên trái).

Theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND, ông Nguyễn Thanh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội - được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vận tải Hà Nội, thời hạn 5 năm, thời gian kể từ ngày 1/4/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - chúc mừng ông Nguyễn Thanh Nam đã được thành phố tin tưởng giao trọng trách mới.

Ông Dũng bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Thanh Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất - giá trị truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo tổng công ty; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng sản lượng hành khách; khai thác hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số theo định hướng của Thành phố và lộ trình phát triển của Tổng công ty.

Đại diện tập thể, lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tặng hoa, chúc mừng ông Nguyễn Thanh Nam - tân Chủ tịch Transerco.

Cùng với đó, ông Dũng cũng cho biết Transerco là doanh nghiệp chủ lực, giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

"Trong những năm qua, tổng công ty đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới tuyến, nâng cao năng lực vận chuyển, qua đó khẳng định uy tín, vị thế và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố"- ông Dũng nói.

Phát biểu đáp từ, ông Nguyễn Thanh Nam - Chủ tịch HĐTV Transerco - trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và xác định rõ đây là vinh dự, là trách nhiệm lớn trước tập thể tổng công ty, trước thành phố và trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.

Trọng Đảng
