‘Mã nguồn’ 6T: Sức mạnh nội sinh đưa SHB vươn mình cùng đất nước

Hướng về 15.000 con người mang trong mình những trái tim đang hòa chung nhịp đập trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực rỡ ánh đèn, Chủ tịch Ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển trong phong thái của người truyền lửa giản dị cất lời: “Tôi yêu các bạn, tôi cảm ơn các bạn”.

Người khơi dòng

Khoảnh khắc chân thành ấy tại ngày hội Văn hóa SHB - T&T Group 2025 khiến không gian như vỡ òa, xóa nhòa khoảng cách từ vật lý đến thứ bậc để rồi chạm đến tâm khảm của từng cá nhân và kết nối thành một dòng chảy trong mạch ngầm văn hóa chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc.

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đánh trống, gửi thông điệp trong kỷ nguyên mới tới 80.000 CBNV.

Lãnh đạo là trái tim của sự gắn kết. Báo cáo State of the Global Workplace 2025 của Gallup chỉ ra, 70% sự biến thiên trong mức độ gắn kết của nhân viên được quyết định trực tiếp bởi người quản lý/lãnh đạo. Những đội ngũ có lãnh đạo luôn hỗ trợ và đồng hành ghi nhận mức độ gắn kết cao gấp 3,4 lần so với thông thường. Cũng chính vì vậy, mức độ sâu sắc của văn hóa tỷ lệ thuận với mức độ cam kết, nêu gương và dấn thân của người dẫn dắt.

Là nhà băng quy mô hàng đầu Việt Nam, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi sức mạnh công nghệ và quy trình chặt chẽ, song tại SHB, văn hóa lại mang ý nghĩa trụ cột. Văn hóa không nằm trên giấy hay trong những khẩu hiệu, mà hiện diện trong từng nhịp vận hành, gắn với sự dẫn dắt của người đứng đầu mang triết lý quản trị nhân văn và tinh thần phụng sự.

Với sức mạnh văn hóa được khởi nguồn từ người lãnh đạo cấp cao nhất – Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, mục tiêu tổ chức giờ đây vượt lên trên những con số lợi nhuận để hướng tới sứ mệnh phụng sự sự hưng thịnh của đất nước. Bằng cách kết hợp giữa bản lĩnh thương trường và những giá trị nhân văn cao đẹp, lãnh đạo đã tạo ra một nguồn nội lực khác biệt, giúp doanh nghiệp vững vàng chinh phục những tầm cao mới.

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển chia sẻ sứ mệnh phụng sự sự hưng thịnh của đất nước tới cán bộ nhân viên SHB và T&T Group.

Hệ giá trị 6T: “Mã nguồn” cho mọi hành động của SHB

Trong làn sóng chuyển đổi của ngành tài chính, SHB lựa chọn một lộ trình khác biệt khi đặt văn hóa làm nền tảng, còn công nghệ là động lực tăng trưởng.

Ban lãnh đạo cho rằng đầu tư hạ tầng hay cải tiến sản phẩm có thể thực hiện theo thời gian, nhưng bản sắc văn hóa là lợi thế khó sao chép. Với một hệ thống quy mô lớn, văn hóa đóng vai trò như chất keo gắn kết, giúp toàn bộ tổ chức cùng vận hành theo một hệ quy chiếu chung.

Thương vụ sáp nhập Habubank vào năm 2012 đã sớm là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ của chất keo này. Tại thời điểm đó, hơn 2.000 cán bộ nhân sự từ tổ chức cũ đã nhanh chóng hòa nhập và tiếp tục cống hiến nhờ sức mạnh lan tỏa của nền tảng văn hóa nhân văn để rồi các vấn đề tài chính tồn đọng được xử lý một cách hiệu quả chỉ 3 năm sau đó và trở thành một thành công điển hình về M&A trong ngành ngân hàng.

Không ngừng nhấn mạnh “Khởi nguồn từ tâm, hạnh phúc cũng từ tâm” trong các cuộc họp và hoạt động hàng ngày, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cùng các cấp lãnh đạo SHB luôn trân trọng con người, trân trọng những cống hiến của họ cho công ty và trân trọng cả đấng sinh thành đã sinh ra những người con hết lòng cống hiến cho sự thành công của tổ chức.

Họ trân trọng xếp những nhân viên tuyến đầu đi đầu trong đoàn diễu hành tại ngày hội văn hóa, họ trực tiếp đi chúc tết các phụ mẫu cao tuổi, họ chú trọng thúc đẩy chính sách Tết đoàn viên… Cũng vì vậy mà theo bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng giám đốc SHB, chữ “tâm” đã trở thành trung tâm cho mọi hoạt động trong tổ chức.

Chữ Tâm cũng chính là trung tâm của vòng tròn “đồng tâm” được làm nên từ sáu giá trị cốt lõi gồm Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm (6T).

Hệ giá trị 6T: "Mã nguồn" vận hành và là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, hành động của người SHB

Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh, người dẫn dắt dự án phát triển văn hóa doanh nghiệp tại SHB từng chia sẻ: “Văn hóa doanh nghiệp SHB được định hình rõ nét, thông qua 6 giá trị văn hóa cốt lõi là “Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm”. Giá trị “Tâm” được lấy làm gốc, làm trung tâm để phát triển ra những giá trị tiếp theo. Đó là “Tâm” cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước, mọi hành động đều phải xuất phát từ trái tim mới tạo ra được những giá trị tốt đẹp, vững bền. Khởi nguồn từ Tâm; Gây dựng Niềm tin; Xác lập Uy tín; Tích lũy Tri thức; Đạt tầm Trí tuệ để không ngừng vươn lên những Tầm cao mới.”

Từ mỗi giá trị hình thành các chuẩn hành vi, giúp người SHB biến niềm tin thành hành động, biến từng giá trị thành cách sống mỗi ngày. Nếu tư duy của người dẫn dắt được xem là điểm khởi đầu thì hệ giá trị sáu chữ T chính là sự kết tinh hoàn hảo nhất của dòng chảy tư tưởng ấy. 6T được xác lập như mã nguồn vận hành mọi hoạt động của tổ chức.

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh (trái) và ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group.

Người SHB suy nghĩ và hành động xuất phát từ triết lý “lấy tâm làm gốc”, với mong muốn trọn tâm cống hiến cho cổ đông, đối tác, khách hàng, cán bộ nhân viên và cộng đồng. Từ đó, các chuẩn hành vi được xác lập: đặt con người làm trung tâm trong mọi quyết định; hành động với tâm sáng, vì lợi ích chung; tận tâm trong từng việc nhỏ.

“Để có những thành quả và thành tựu mà SHB đạt được thì tất cả chúng ta đều phải có một thứ là bản lĩnh, và bản lĩnh ấy phải bắt đầu từ chữ tâm. Với SHB, chữ tâm là chữ đi đầu”, bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB chia sẻ.

Bao quát hơn, triết lý “lấy tâm làm gốc” phản ánh rõ nét tinh thần phụng sự được khởi nguồn từ Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, cùng khát vọng cống hiến cho sự hưng thịnh của quốc gia. Chiều sâu của giá trị này thể hiện qua 3 giá trị: tâm cống hiến, tâm chia sẻ và “nhất tâm - đồng lòng”.

Đó là trái tim luôn hướng đến phụng sự cộng đồng, khách hàng, xã hội và đất nước. Bên cạnh sự tận tâm trong kinh doanh luôn là những nỗ lực tài trợ cho các dự án năng lượng xanh hay phát triển nông nghiệp bền vững vì các thế hệ tương lai.

Đó là tâm sẻ chia được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể thông qua quỹ Chia sẻ yêu thương kịp thời dành cho những nhân viên gặp biến cố khó khăn trong cuộc sống để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đó là nhất tâm để đồng lòng tạo nên sức mạnh tập thể và tinh thần cộng hưởng trong toàn hệ thống.

Với ban lãnh đạo SHB, triết lý phát triển được xác lập dựa trên sự gắn kết chặt chẽ giữa bản sắc tổ chức và dòng chảy văn hóa dân tộc. Hệ thống giá trị này không tách rời, mà là sự kế thừa trực tiếp những phẩm chất bền vững của con người Việt: nhân văn, linh hoạt, bền bỉ và trọng nghĩa tình. Việc kiên định đồng hành cùng vận mệnh quốc gia đã giúp SHB bồi đắp một nền tảng tinh thần đặc sắc, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện.

Tinh thần phụng sự của SHB được hiện thực hóa qua các dự án phát triển bền vững và hoạt động thiện nguyện từ tâm.

Đưa “bộ gen” SHB vào đời sống thường nhật

Khi SHB tăng trưởng nhanh, thách thức cốt lõi là làm sao để tinh thần 6T được hiểu giống nhau, làm giống nhau và quyết định giống nhau ở mọi cấp, mọi đơn vị.

Từ 6 giá trị cốt lõi, SHB hình thành 18 chuẩn hành vi. Các hành vi tiếp tục được cụ thể hóa thành 48 quy tắc ứng xử gắn với 8 môi trường ứng xử mà người SHB thường xuyên tương tác. Từ giá trị bên trong đến ứng xử bên ngoài, mọi hành động đều cùng chung một hệ quy chiếu, thể hiện sự nhất quán của văn hóa SHB từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Hệ giá trị 6T vượt qua khuôn khổ của một bộ quy tắc truyền thông để trở thành chuẩn mực tư duy và hành vi sống động trong đời sống hằng ngày.

Hành trình kiến tạo và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại SHB với tên gọi SHBiLOVE chính là lời cam kết mạnh mẽ của mỗi thành viên trong việc đưa các giá trị cốt lõi vào thực tiễn đời sống. Tại đây, từng cá nhân tự nguyện thực hành các chuẩn mực ứng xử để cùng kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc và giàu tính nhân văn.

Chiến dịch SHBiLOVE đưa các giá trị văn hóa trở thành nhịp thở tự nhiên trong từng điểm chạm với khách hàng

Bản sắc ấy hiện hữu sinh động từ những "điểm chạm" nhỏ nhất. Đó là nụ cười thân thiện và sự chủ động của những người bảo vệ tận tụy. Đó là cái tâm của các chuyên viên tín dụng khi nỗ lực mang đến giải pháp tài chính tối ưu, sát cánh cùng khách hàng vượt qua mọi thăng trầm. Trong khi đó, tinh thần quyết liệt của đội ngũ lãnh đạo trong công cuộc đổi mới đóng vai trò khơi thông nguồn lực sáng tạo, củng cố niềm tin cho toàn hệ thống. Chính những hành vi đời thường nhưng nhất quán này đã chuyển tải thông điệp về sự tử tế và lòng tận tâm đến với mọi đối tác.

Nếu 2024 - 2025 là giai đoạn định hình thì hai năm tiếp theo chính là giai đoạn ngân hàng này đưa SHBiLOVE như một cam kết sống cùng giá trị mỗi ngày, đưa văn hóa từ nhận thức sang hành động.

6T trở thành một phần cách làm việc, cách ra quyết định và cách lãnh đạo đội ngũ. Văn hóa được lồng ghép vào các tình huống vận hành, được dẫn dắt bởi lãnh đạo các cấp, đội ngũ đại sứ văn hóa và được nuôi dưỡng thông qua học tập, chia sẻ và đổi mới liên tục.

Kế hoạch cụ thể là sẽ phát triển mạng lưới đại sứ văn hóa SHB. Họ là những người hiểu, sống và lan tỏa bộ giá trị 6T; sống tử tế, lan tỏa điều tốt đẹp và cùng kiến tạo “ngân hàng hạnh phúc”. Bên cạnh đó, 6T sẽ được cụ thể hóa qua bộ tình huống văn hóa The Mirror/ Mascot văn hóa, tái hiện những tình huống thật để mỗi người tự soi, tự nhận ra và tự điều chỉnh hành vi của chính mình. Một hành trình “đồng tâm” cũng sẽ được triển khai mạnh mẽ để thúc đẩy truyền thông 6T và cùng nhau tạo động lực, cảm hứng thực hành 6T trong toàn tổ chức. Ngoài ra, hàng loạt hoạt động khác cũng sẽ được triển khai như tổ chức các sự kiện văn hóa, đo lường văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nền tảng văn hóa…

Với ý chí mạnh mẽ từ ban lãnh đạo đến những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy của toàn tổ chức, 6T đang từng ngày, từng giờ ngấm sâu vào đời sống mỗi cá nhân tại SHB và qua đó gia tăng nội lực cho toàn bộ tổ chức.

Kể chuyện phát triển bằng văn hóa, 'Khởi' của SHB thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Sức mạnh nội sinh của SHB không chỉ tỏa sáng trong phòng điều hành hay những phòng lab công nghệ mà rực lửa ngay giữa tâm bão. Anh Tuân, vị thủ lĩnh tại điểm nóng Thái Nguyên, vẫn chưa quên khoảnh khắc đối mặt với trận lũ lịch sử: “Nước dâng cao 2 mét rưỡi, anh em mặc nguyên đồng phục SHB lao ra cùng nhau nhấc bổng chiếc xe của khách hàng, loay hoay tháo dỡ cây ATM để bảo vệ tài sản hệ thống”.

Trong lằn ranh sinh tử ấy, mệnh lệnh từ Hội sở vang lên “cắt bỏ mọi quy trình, người dân đang cần gì, hãy đáp ứng ngay”. Tinh thần ấy đã biến những món quà tặng khách hàng thành đèn pin, sạc dự phòng tiếp tế cho vùng lũ; biến ban lãnh đạo thành những người "phu vác" thực thụ, cùng nhân viên khuân từng thùng nước, bao gạo đến với bà con.

Sau cơn bão Yagi, chi nhánh SHB tại các vùng ảnh hưởng đã ngay lập tức triển khai loạt chính sách hỗ trợ kịp thời, đặc biệt tại Lào Cai nơi Nhà máy Thủy điện Nậm Lúc chịu thiệt hại nặng nề.

Đồng thời, xuyên suốt nhiều năm, SHB cũng chủ động tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các chương trình của Đảng, Nhà nước về xóa nhà tạm, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo… khắp mọi miền tổ quốc.

Với ban lãnh đạo và đội ngũ SHB, văn hóa không phải là khẩu hiệu mà là một hệ điều hành sống. Khởi nguồn từ tư duy lãnh đạo với tinh thần phụng sự, được kết tinh thành hệ giá trị 6T và được nuôi dưỡng bằng những hành động nhất quán mỗi ngày, văn hóa trở thành nguồn nội lực khác biệt của tổ chức. Nhờ đó, một nền tảng vững vàng đã được tạo lập để SHB không chỉ đứng vững trước biến động mà còn từng bước vươn xa trên hành trình ‘vươn mình’ cùng đất nước.