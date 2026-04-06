Giá dầu thế giới tăng mạnh, vàng bạc suy yếu

Trạch Dương

TPO - Giá vàng giảm trong phiên đầu tuần khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, sau khi dữ liệu việc làm vượt kỳ vọng làm suy yếu khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông leo thang, tạo thêm áp lực lạm phát lên thị trường.

Giá dầu tăng mạnh, giá vàng giảm

Trong phiên giao dịch hôm nay (6/4), giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 4.631,69 USD/ounce. Vàng tương lai Mỹ giảm 0,5% xuống 4.657,50 USD/ounce trong bối cảnh thanh khoản thấp do nhiều thị trường nghỉ lễ.

Nguyên nhân giá vàng giảm đến từ báo cáo việc làm Mỹ. Nền kinh tế tạo thêm 178.000 việc làm trong tháng 3 - mức tăng mạnh nhất trong 15 tháng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3%. Số liệu này khiến kỳ vọng Fed hạ lãi suất gần như bị xóa bỏ, thay vì dự báo 2 lần cắt giảm.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và chỉ số USD đồng loạt đi lên, tạo áp lực trực tiếp lên vàng - tài sản không sinh lãi.

Giá vàng giảm giữa lúc dầu mỏ tăng sốc.

Bạc giảm 1,4% xuống 71,98 USD/ounce, bạch kim giảm 0,9% xuống 1.970,38 USD/ounce, trong khi palladium gần như đi ngang ở 1.503,52 USD/ounce.

Căng thẳng địa chính trị lại đẩy giá dầu tăng mạnh. Giá dầu Brent tăng 1,71 USD (tăng 1,6%) lên 110,74 USD/thùng. Dầu WTI tăng 0,71 USD (tăng 0,6%) lên 112,25 USD/thùng. Trong phiên cuối tuần, thị trường ghi nhận cú tăng sốc. Dầu WTI tăng hơn 11% chỉ trong một phiên. Dầu Brent tăng gần 8%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2020.

Nguyên nhân là do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran khiến eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu chiến lược - bị gián đoạn. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực khi cảnh báo sẽ tấn công mạnh nếu tuyến đường này không được mở lại.

Việc nguồn cung bị gián đoạn khiến chi phí năng lượng tăng nhanh, làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ vàng, yếu tố này lại khiến thị trường tin rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn - qua đó gây bất lợi cho kim loại quý.

Thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều

Trên thị trường chứng khoán, châu Á ghi nhận diễn biến phân hóa, trạng thái thường thấy khi nhà đầu tư chưa có đủ dữ kiện để xác định xu hướng rõ ràng. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng khoảng 0,6-1,2%, Topix nhích nhẹ 0,23%. Hàn Quốc ghi nhận mức tăng mạnh hơn, với Kospi tăng gần 2% và Kosdaq tăng xấp xỉ 1%.

Theo CNBC, sắc xanh này không phản ánh sự lạc quan, chủ yếu đến từ yếu tố kỹ thuật và thanh khoản thấp khi nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Australia đóng cửa nghỉ lễ.

Tín hiệu từ Phố Wall lại tiêu cực hơn với hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 0,5%, S&P 500 và Nasdaq-100 cùng mất khoảng 0,6-0,7%, cho thấy dòng tiền vẫn đang thận trọng với tài sản rủi ro.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (bên ngoài Nhật Bản) tăng nhẹ 0,5%, mức tăng “cầm chừng” phản ánh trạng thái lưỡng lự. Nhà đầu tư chưa rút lui, nhưng cũng chưa sẵn sàng đặt cược lớn.

Ở thị trường trái phiếu, áp lực lạm phát và rủi ro địa chính trị bắt đầu hiện rõ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,36%. Tại Nhật Bản - nơi từng duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng suốt nhiều năm - lợi suất 10 năm đã vọt lên khoảng 2,4%, mức cao nhất kể từ năm 1999. Đây là tín hiệu cho thấy kỳ vọng lạm phát đang quay trở lại, đặc biệt khi giá năng lượng leo thang.

Chứng khoán toàn cầu diễn biến trái chiều.

Đồng USD gần như đi ngang, với chỉ số DXY quanh 100,23 điểm và tỷ giá USD/JPY ở mức 159,6 yên/1 USD, phản ánh trạng thái neo giữ khi nhà đầu tư chưa xác định rõ hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ Mỹ.

Thị trường tiền số duy trì đà phục hồi, với Bitcoin tăng gần 2% lên khoảng 68.900 USD và Ether tăng hơn 2% lên trên 2.100 USD.

Yếu tố khiến thị trường nín thở nằm ở thời hạn mà ông Trump đưa ra. Theo các phát biểu gần đây, Washington có thể bắt đầu tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran - bao gồm nhà máy điện và cầu - nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz trước tối thứ Ba (giờ Mỹ). Ed Yardeni - chiến lược gia của Yardeni Research - thậm chí gọi đây là “Ngày hủy diệt” nếu kịch bản tấn công xảy ra.

Iran giữ lập trường cứng rắn, tuyên bố chỉ mở lại tuyến đường khi thiệt hại chiến tranh được bồi thường, đồng thời tiếp tục các cuộc tấn công vào mục tiêu kinh tế trong khu vực vùng Vịnh.

Trạch Dương
Reuters
Xem thêm

Cùng chuyên mục