Công bố về tình hình việc làm hiện nay

Việt Linh
TPO - Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, quý I vừa qua, gần 1,6 triệu thanh niên (từ 15-24 tuổi) không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 11,4% tổng số thanh niên; tăng hơn 170.000 người so với quý trước.

Tình trạng này tập trung nhiều hơn ở khu vực nông thôn, với tỷ lệ 13%, trong khi khu vực thành thị là 8,9%. Tỷ lệ ở nữ thanh niên là 12,8%, cao hơn mức 10% của nam.

Trong bức tranh chung của thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I ở mức 2,21%, gần như không thay đổi so với quý trước và cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng là 4,2%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính đạt 53,6 triệu người, giảm gần 233 nghìn người so với quý trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 68,3%.

image-1207.jpg
Thanh niên được giới thiệu, tư vấn việc làm.

Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ. Trong quý I, khu vực này sử dụng 21,5 triệu lao động, chiếm 41% tổng số người có việc làm và tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng có 17,7 triệu lao động, chiếm 33,7%. Còn lại là lao động trong vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, khoảng 13,3 triệu người, tiếp tục xu hướng giảm cả so với quý trước và cùng kỳ.

Tổng số người có việc làm trong nền kinh tế ước đạt 52,5 triệu người. Tuy nhiên, vẫn còn 786,7 nghìn người trong độ tuổi lao động rơi vào tình trạng thiếu việc làm.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức chung (bao gồm cả lao động làm việc trong hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản) vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Trong quý I, tỷ lệ này là 62,2%, tăng nhẹ so với quý trước. Ở nông thôn, tỷ lệ này lên tới 71,1%, cao hơn nhiều so với mức 48,4% ở thành thị.

Lao động làm công việc tự sản tự tiêu là hơn 3,8 triệu người, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn với 93,9% và tập trung ở nữ giới, chiếm 65%. Cục Thống kê nhận định, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng yêu cầu cao về tay nghề, kỹ năng, cơ hội để nhóm lao động này tìm kiếm được công việc tốt là rất khó khăn.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục cải thiện, đạt 9 triệu đồng, tăng 706.000 đồng so với cùng kỳ năm trước (tương ứng 8,5%).

