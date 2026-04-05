Bibo Mart trao ngựa vàng 9999 cho khách hàng may mắn

Sau hơn một tháng diễn ra chương trình “Tri ân rộn ràng - Rước ngựa vàng 9999” trên quy mô toàn quốc, hôm nay ngày 05/04/2026, Bibo Mart đã chính thức tổ chức lễ trao giải cho các khách hàng trúng thưởng trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc.

Không khí trao giải ấm áp tại Hà Nội

“Tri ân rộn ràng - Rước Ngựa Vàng 9999” được xem là một trong những chương trình tri ân quy mô lớn và ấn tượng nhất từ trước đến nay của Bibo Mart, nhân dịp kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển.

Chương trình diễn ra từ 16/01/2026 đến 28/02/2026 trên toàn hệ thống cửa hàng của Bibo Mart, thu hút đông đảo khách hàng trên khắp cả nước tham gia với hàng chục nghìn mã dự thưởng hợp lệ.

Ngày 03/03/2026, Bibo Mart đã tổ chức quay số trúng thưởng bằng phần mềm điện tử, đảm bảo minh bạch và công khai, để tìm ra những chủ nhân may mắn của các giải thưởng giá trị.

Theo kết quả quay thưởng:

● Giải Nhất: 1 lượng vàng Bảo Tín Minh Châu hình Ngựa vàng thuộc về chị Lê Thị Ngọc Ái (03xxxxx733).

● Hai giải Nhì: Xe máy điện VinFast Feliz 2025 thuộc về chị Nguyễn Hải Vân (09xxxxx591) và anh Trần Quang Đại (09xxxxx918).

● Hai giải Ba: Tủ lạnh Samsung 4 cánh cao cấp được trao cho chị Nguyễn Quỳnh Nga (09xxxxx686) và chị Nguyễn Thị Phương Thảo (03xxxxx616).

Trong buổi lễ hôm nay tại Hà Nội, Bibo Mart đã tiến hành trao các giải Nhì và giải Ba cho khách hàng trúng thưởng khu vực miền Bắc.

Anh Trần Quang Đại, một trong hai khách hàng nhận giải Nhì, chia sẻ:“Quá bất ngờ! Đây là lần đầu tiên tôi mua sắm tại Bibo Mart và không nghĩ mình lại may mắn trúng thưởng. Cảm ơn Bibo Mart rất nhiều vì không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng mà còn có những chương trình tri ân ý nghĩa như thế này.”

Giải Nhất sẽ được trao tại TP.HCM trong thời gian tới

Đối với giải Nhất - 1 lượng vàng 9999, khách hàng trúng thưởng là chị Lê Thị Ngọc Ái hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

Do kế hoạch vận chuyển quà tặng, Bibo Mart sẽ tổ chức trao giải cho khách hàng trong thời gian tới, đảm bảo giải thưởng được trao tận tay một cách trang trọng và đầy đủ.

Hoạt động tri ân quy mô lớn nhân dịp 20 năm thành lập

Thành lập từ năm 2006, Bibo Mart định vị là hệ thống bán lẻ mẹ và bé đa kênh tiên phong. Trải qua hai thập kỷ phát triển, doanh nghiệp không ngừng mở rộng hệ thống cửa hàng, đầu tư hạ tầng logistics, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện mô hình bán lẻ đa kênh nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Chương trình “Tri ân rộn ràng - Rước ngựa vàng 9999” được triển khai như lời cảm ơn thiết thực gửi tới khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Bibo Mart suốt 20 năm qua. Với mỗi hóa đơn từ 1 triệu đồng (không bao gồm sản phẩm sữa cho trẻ dưới 2 tuổi và Thực phẩm chức năng), khách hàng nhận 1 mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng, tạo nên không khí mua sắm sôi động trên toàn hệ thống trong dịp đầu xuân 2026.

Chương trình cũng nhận được sự đồng hành của các nhãn hàng: Matilia, Moony, Huggies, Colosbaby, Morinaga, Dr. Papie, LiveSpo, Physiodose, BioGaia, Nature’s Way, Mamogom, Lactoferrin, Moyuum.

Tri ân khách hàng - nền tảng cho phát triển bền vững

Song song với các hoạt động tri ân, Bibo Mart tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chuyển đổi số và nâng cao năng lực vận hành. Doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống tích hợp với các sàn thương mại điện tử, kiện toàn hệ thống fulfillment có khả năng xử lý hàng chục nghìn đơn hàng mỗi ngày, hướng tới trải nghiệm mua sắm nhanh chóng và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Tháng 11/2024, tại Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương 2024 do Bộ Công Thương tổ chức, Bibo Mart được ghi nhận nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số.

Đại diện Bibo Mart chia sẻ: “Chúng tôi xem sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững. Việc trao tặng các giải thưởng giá trị không chỉ là món quà tri ân, mà còn là cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong chặng đường phát triển sắp tới.”

Khép lại chương trình tri ân 20 năm với hàng loạt phần quà hấp dẫn, Bibo Mart một lần nữa khẳng định định hướng phát triển theo mô hình bán lẻ hiện đại, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm và tiếp tục đồng hành cùng các gia đình Việt trên hành trình chăm sóc mẹ và bé.