Giá vàng vọt tăng, dầu mỏ 'diễn biến lạ'

Trạch Dương
TPO - Trong phiên giao dịch hôm nay (31/3), thị trường tài chính toàn cầu ghi nhận diễn biến trái chiều giữa lúc tình hình Trung Đông vẫn bất ổn, áp lực lạm phát và lãi suất cao vẫn bao trùm.

Giá vàng và dầu mỏ diễn biến trái ngược

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng giao ngay tăng khoảng 1,5% lên mức 4.578 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn của Mỹ tăng khoảng 1,2%, phản ánh lực mua trú ẩn quay trở lại khi thị trường kỳ vọng xung đột có thể hạ nhiệt.

Đà tăng trong phiên chủ yếu đến từ thông tin Mỹ có thể giảm cường độ chiến dịch quân sự, giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Đồng USD tạm thời hạ nhiệt cũng tạo thêm dư địa cho vàng phục hồi.

Mức tăng này mang tính kỹ thuật nhiều hơn đảo chiều xu hướng. Tính chung cả tháng 3, giá vàng vẫn giảm hơn 13%, hướng tới tháng giảm mạnh nhất trong hơn 17 năm.

Nguyên nhân chính nằm ở việc kỳ vọng cắt giảm lãi suất gần như bị xóa bỏ. Giá dầu tăng mạnh đã làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Khi lãi suất cao, vàng vốn là tài sản không sinh lãi sẽ mất đi sức hấp dẫn.

Diễn biến cho thấy vàng đang bị kẹp giữa hai lực kéo, một bên là nhu cầu trú ẩn do bất ổn địa chính trị, bên còn lại là áp lực từ lãi suất và đồng USD. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể biến động mạnh theo từng thông tin liên quan đến xung đột, nhưng xu hướng lớn vẫn chịu chi phối bởi chính sách tiền tệ.

Giá vàng tăng vọt.
Trái với vàng, giá dầu trong phiên hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ sau chuỗi tăng nóng. Dầu Brent giảm khoảng 1% xuống còn 111,56 USD/thùng. Dầu WTI giảm về quanh 101,90 USD/thùng. Cập nhật đến 12h ngày 31/1 (giờ Việt Nam), dầu Brent kỳ hạn tháng 5 vừa tăng thêm 0,16% lên 112,96 USD/thùng.

Nguyên nhân chính đến từ thông tin Mỹ có thể chấm dứt chiến dịch quân sự mà không yêu cầu khôi phục ngay hoạt động tại eo biển Hormuz. Tín hiệu phần nào làm dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn, khiến giá dầu hạ nhiệt.

Mức giảm trong phiên không làm thay đổi bức tranh lớn của thị trường năng lượng. Tính chung cả tháng 3, dầu Brent vẫn tăng gần 60%, còn WTI tăng hơn 50%, ghi nhận tháng tăng mạnh nhất trong nhiều năm.

Rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu khi eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% dầu toàn cầu - chưa hoạt động bình thường. Các cuộc tấn công vào tàu chở dầu và cơ sở năng lượng trong khu vực tiếp tục làm gia tăng bất ổn.

Cú sốc giá dầu trở thành yếu tố trung tâm toàn bộ thị trường tài chính. Giá năng lượng tăng kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và tiêu dùng đi lên, làm gia tăng áp lực lạm phát trên diện rộng. Điều này buộc thị trường phải điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ, đặc biệt là khả năng duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Dù giá dầu có thể điều chỉnh theo từng phiên, xu hướng lớn vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Chứng khoán tiếp tục giảm điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục có xu hướng giảm điểm, đặc biệt tại khu vực châu Á. Các chỉ số lớn biến động tiêu cực khi nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng trước triển vọng kinh tế xấu đi.

Tính trong cả tháng, MSCI châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản đã giảm hơn 12%. Nikkei của Nhật Bản mất 12,6% và Kospi của Hàn Quốc giảm trên 17%. Khi giá dầu tăng mạnh và lãi suất có xu hướng duy trì ở mức cao, nhà đầu tư có xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro như cổ phiếu để chuyển sang tiền mặt hoặc các kênh an toàn hơn.

Thị trường chứng khoán giảm mạnh do tác động của giá dầu tăng.
Tại Mỹ, các chỉ số như S&P 500 và Nasdaq rơi về mức thấp nhất trong nhiều tháng, khi chi phí vốn tăng và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp bị thu hẹp.

Một điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa giá dầu cao và lãi suất cao đang tạo ra áp lực kép lên thị trường cổ phiếu. Doanh nghiệp đối mặt với chi phí đầu vào tăng, trong khi khả năng tiếp cận vốn trở nên đắt đỏ hơn. Điều này trực tiếp ảnh hưởng kỳ vọng tăng trưởng và định giá.

Dòng vốn toàn cầu đang có xu hướng rút khỏi các thị trường mới nổi, nơi chịu tác động mạnh hơn từ biến động tỷ giá và chi phí năng lượng. Xu hướng này càng củng cố trạng thái phòng thủ của thị trường.

