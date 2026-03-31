Đề xuất miễn nhiều loại phí lĩnh vực hàng không, hàng hải

TPO - Trước biến động giá xăng dầu do căng thẳng tại Trung Đông, Bộ Tài chính đề xuất miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không, hàng hải từ 1/4-31/12. Chính sách này dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 3.553 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định chi phí vận tải và góp phần kiểm soát lạm phát.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp và duy trì ở mức cao, chi phí nhiên liệu vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành vận tải đã tạo áp lực cực lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh vận hành tàu biển và hàng không.

Chính sách miễn phí, lệ phí cần triển khai gấp giúp các doanh nghiệp tiết giảm chi phí vận hành trực tiếp, từ đó ngăn chặn đà tăng giá cước vận tải và duy trì tính liên tục của chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước và quốc tế.

Bên cạnh mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách này còn mang ý nghĩa đảm an ninh kinh tế và kiềm chế lạm phát. Hàng không và hàng hải là hai mạch máu giao thương quốc tế quan trọng nhất; bất kỳ sự đứt gãy hoặc tăng giá đột biến nào trong lĩnh vực này cũng sẽ dẫn đến hiệu ứng làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong nước.

"Bằng cách miễn các khoản phí, lệ phí chuyên ngành, Nhà nước đã chủ động can thiệp tạo nguồn cung cho nền kinh tế, giúp bình ổn giá cả thị trường và giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân. Tác động này không chỉ giúp ổn định kinh tế vĩ mô, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của các cảng biển và cửa ngõ hàng không Việt Nam trong mạng lưới logistics toàn cầu", Bộ Tài chính nêu.

Cơ quan soạn thảo đề xuất miễn các khoản phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hàng không; miễn phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

Về hàng hải, phí, lệ phí được miễn nằm tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC, gồm cả hoạt động quốc tế, trong nước: Phí trọng tải tàu, thuyền, phí bảo đảm hàng hải, phí sử dụng vị trí neo…

Theo tính toán trên cơ sở dự toán năm 2026 của Bộ Xây dựng, việc miễn phí, lệ phí trong 9 tháng thực hiện có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 3.553 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực hàng không giảm khoảng 218 tỷ đồng, lĩnh vực hàng hải giảm khoảng 3.335 tỷ đồng.

Bộ Tài chính dự kiến ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời triển khai chính sách, đáp ứng yêu cầu điều hành trong bối cảnh giá năng lượng thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thời gian áp dụng dự kiến từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/12/2026.