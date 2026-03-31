Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo 'nóng' về lãi suất

TPO - Trước áp lực tăng lãi suất huy động tại một số ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức yêu cầu toàn hệ thống tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. Mục tiêu không chỉ là ổn định thị trường tiền tệ mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2342 yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường. Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng trong năm nay.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu toàn hệ thống tổ chức tín dụng phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị số 01 ban hành đầu năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng nhằm vừa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý, vừa đảm bảo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất.

Trọng tâm của yêu cầu lần này là ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, đặc biệt là lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành về lãi suất, bao gồm việc niêm yết lãi suất tiền gửi, tuân thủ trần lãi suất tiền gửi theo quy định và không thực hiện các hình thức cạnh tranh lãi suất không lành mạnh. Đồng thời, các ngân hàng phải tăng cường kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến lãi suất.

Một điểm đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục công khai minh bạch lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử. Theo đó, các ngân hàng phải công bố lãi suất cho vay bình quân, mức chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay, cũng như lãi suất của các gói tín dụng ưu đãi hoặc chương trình tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân. Việc minh bạch hóa thông tin được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh việc kiểm soát lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối hợp lý giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả trong mọi tình huống. Việc điều hành nguồn vốn cần được thực hiện thận trọng, tránh gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường. Tín dụng phải được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế như xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các dự án có hiệu quả.

Đối với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực, cơ quan quản lý yêu cầu tăng cường theo dõi sát diễn biến lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay trên địa bàn. Các đơn vị này sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định về chính sách lãi suất. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo thẩm quyền và báo cáo kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Trung ương.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tiền tệ, đặc biệt là xu hướng lãi suất trong thời gian tới. Cơ quan quản lý cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc công bố lãi suất của các ngân hàng nhằm đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực được yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm.