Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Nắng nóng đến sớm, tiêu thụ điện có thể vượt 1 tỷ kWh/ngày

Dương Hưng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên tại miền Bắc đang đến sớm hơn thường lệ, kéo theo nhu cầu điện tăng vọt. Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cảnh báo sản lượng điện toàn quốc có thể vượt ngưỡng 1 tỷ kWh/ngày, mức cao chưa từng ghi nhận trong giai đoạn đầu mùa khô.

Theo NSMO, trong những ngày tới (từ nay đến 2/4), miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2026. Nhiệt độ tại Bắc bộ phổ biến ở mức 35-37°C, riêng Hà Nội có thể lên tới 36-37°C. Trung bộ dự báo 37-39°C, có nơi trên 40°C; Tây Nguyên và Nam bộ dao động 34-37°C.

Đây là đợt nắng nóng mở đầu mùa khô nhưng lại xuất hiện sớm, khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhanh. Dự báo sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc có thể vượt 1 tỷ kWh/ngày, mốc mà từ năm 2024 chưa xuất hiện và năm 2025 phải đến giữa tháng 5 mới ghi nhận.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm nay, phụ tải điện đang tăng mạnh theo đà phục hồi kinh tế. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, nhu cầu điện toàn quốc tăng khoảng 7,1%, riêng miền Bắc tăng tới 9,7%. Trong các tháng cao điểm, công suất có thể tăng trên 12%, sản lượng tăng 10-12%, tiềm ẩn nguy cơ lập đỉnh mới.

Một yếu tố mới đang gia tăng áp lực lên hệ thống là làn sóng mua và sử dụng xe điện. Số lượng phương tiện điện tăng nhanh khiến nhu cầu sạc điện tăng theo, đặc biệt là tập trung vào buổi tối đối (với xe cá nhân) và diễn ra liên tục trong ngày (với xe dịch vụ). Điều này làm phụ tải tăng vào các khung giờ cao điểm.

Sản lượng điện tiêu thụ trong những ngày tới có khả năng đạt 1 tỷ kWh/ngày.

Ở phía nguồn cung, những rủi ro không nhỏ vẫn hiện hữu. Biến động địa chính trị toàn cầu đang ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi cung ứng LNG và than nhập khẩu, hai nguồn nhiên liệu quan trọng cho phát điện. Trong khi đó, hệ thống lưới điện tiếp tục chịu áp lực khi một số đường dây 500kV đã vận hành đầy tải, thậm chí quá tải.

Đáng chú ý, tiến độ nhiều dự án lưới điện trọng điểm, đặc biệt tại miền Bắc, cùng với các dự án lưu trữ năng lượng (BESS) và tụ bù vẫn chậm so với kế hoạch. Điều này làm giảm dư địa điều tiết hệ thống trong bối cảnh phụ tải tăng nhanh.

Trước những thách thức này, NSMO cho biết đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, khả dụng nguồn điện để tối ưu phương thức vận hành, đồng thời chuẩn bị các kịch bản ứng phó với tình huống cực đoan nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục.

Cơ quan này cũng khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô từ cuối tháng 4 đến tháng 8, trong bối cảnh thời tiết có xu hướng chuyển từ La Nina sang El Nino.

Về giải pháp dài hạn, NSMO kiến nghị cần đẩy nhanh nâng cấp hạ tầng kho LNG, thúc đẩy các dự án nguồn mới và huy động linh hoạt nguồn khí; tăng cường phát điện từ nhiệt điện than; tối ưu vận hành thuỷ điện, đồng thời phát triển nhanh hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), đặc biệt tại miền Bắc...để giảm áp lực cho hệ thống điện trong những tháng cao điểm sắp tới.

#nắng nóng #tiêu thụ điện #NSMO #tiêu thụ điện kỷ lục #sản lượng điện #cung ứng điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục