Quảng Ninh sắp có nhà máy điện gió đầu tiên

TPO - Quảng Ninh đang tiến thêm một bước trong lộ trình chuyển dịch sang năng lượng sạch khi dự kiến khởi công nhà máy điện gió đầu tiên của tỉnh vào tháng 4. Đây được xem là dấu mốc mới trong bức tranh phát triển năng lượng tái tạo của địa phương vốn lâu nay được biết đến là trung tâm năng lượng truyền thống của cả nước.

Dự án được nhắc đến là Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1, công suất 200MW, đặt tại phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất, địa bàn TP Hạ Long cũ.

Công trường dự án điện gió Quảng Ninh 1. Ảnh minh họa.

Với quy mô 32 tua-bin, công suất khoảng 6,25MW mỗi tua bin, nhà máy được kỳ vọng tạo ra gần 570 triệu kWh điện mỗi năm. Tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 7.290 tỷ đồng. Nếu triển khai đúng tiến độ, công trình không chỉ bổ sung thêm nguồn điện sạch cho khu vực phía Bắc mà còn mở ra một hướng đi mới cho Quảng Ninh trong khai thác tiềm năng gió ven biển và vùng đồi.

Việc nhà máy điện gió đầu tiên sắp được khởi công diễn ra trong bối cảnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược phát triển năng lượng tái tạo. Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, đã có nhà đầu tư cho 3 dự án năng lượng với tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng, gồm: Điện mặt trời Đầm Hà, nhà máy điện rác tại xã Thống Nhất và Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1; trong đó 2 dự án điện mặt trời và điện rác đã được khởi công từ cuối năm 2025.

Không chỉ dừng ở một dự án, Quảng Ninh còn đang hướng tới dư địa phát triển điện gió lớn hơn nhiều trong thời gian tới. Quảng Ninh có tiềm năng khoảng 13.000MW điện gió dọc ven biển và khoảng 2.300MW trên đất liền, tập trung chủ yếu ở khu vực Cô Tô và Móng Cái. Tỉnh cũng đang kêu gọi đầu tư 14 dự án điện gió, gồm 9 dự án trên bờ và gần bờ, 5 dự án ngoài khơi.