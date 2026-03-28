Cần đặt người tiêu dùng ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách phát triển

TPO - Ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - nhấn mạnh yêu cầu đặt người tiêu dùng ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách phát triển, đồng thời kêu gọi xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và bền vững trong kỷ nguyên số.

Vị trí của người tiêu dùng ở đâu?

Chiều 28/3, Lễ phát động quốc gia năm hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2026 được tổ chức tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”. Sự kiện do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương phối hợp với Báo Tiền Phong, UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam - tổ chức tại Nha Trang, thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ảnh: Dương Triều.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Tạ Đình Thi khẳng định Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) hằng năm không chỉ là dịp tôn vinh mà còn là lời nhắc nhở trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Nội dung này đã được thể chế hóa trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, qua đó khẳng định rõ vai trò trung tâm của người tiêu dùng trong đời sống kinh tế - xã hội.

Theo ông Thi, trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử và những mô hình kinh doanh mới, người tiêu dùng có thêm nhiều cơ hội tiếp cận hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, đi kèm là hàng loạt thách thức như rủi ro về an toàn dữ liệu cá nhân, lừa đảo trực tuyến, hàng giả, hàng kém chất lượng và thông tin sai lệch.

Trước thực tế đó, ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong bảo vệ người tiêu dùng. Việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và hướng tới sản xuất, tiêu dùng xanh cũng được xem là định hướng xuyên suốt.

Phân tích chủ đề năm 2026 “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”, ông cho rằng đây là ba trụ cột gắn bó chặt chẽ với nhau. Trong đó, an toàn thông tin là nền tảng bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường số; niềm tin là điều kiện để thị trường vận hành minh bạch; còn tiêu dùng bền vững là mục tiêu hướng tới sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Chung tay xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững

Từ quan điểm phát triển kinh tế phải song hành với bảo vệ người tiêu dùng, ông Tạ Đình Thi đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, đặc biệt trong những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như giao dịch trên không gian mạng, tài chính tiêu dùng, dịch vụ số hay tiêu dùng xuyên biên giới. Đồng thời, cần phát triển hạ tầng số và hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại theo hướng nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông nhấn mạnh việc tôn trọng và bảo vệ người tiêu dùng phải trở thành nền tảng văn hóa và chiến lược phát triển dài hạn. Doanh nghiệp cần minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ dữ liệu khách hàng, đồng thời chủ động chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải.

Chung tay xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững. Ảnh: Dương Triều.

Bên cạnh đó, những tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội Bảo vệ người tiêu dùng, cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ và giám sát. Đây là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng công bằng, minh bạch.

Ông Tạ Đình Thi cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của mỗi người tiêu dùng trong việc tự bảo vệ quyền lợi của mình. Việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tiêu dùng có trách nhiệm, thận trọng trong giao dịch số và sẵn sàng lên tiếng khi quyền lợi bị xâm phạm sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng tiêu dùng văn minh, an toàn.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ông Thi khẳng định người tiêu dùng vừa là mục tiêu, vừa là động lực của tăng trưởng. Bảo vệ người tiêu dùng không chỉ góp phần củng cố niềm tin xã hội mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững hơn trong tương lai.