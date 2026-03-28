'Niềm tin của người tiêu dùng là điều kiện sống còn của doanh nghiệp'

TPO - Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương - khẳng định, đối với cộng đồng doanh nghiệp, niềm tin của người tiêu dùng là điều kiện sống còn. Vì vậy mọi doanh nghiệp cần lấy người tiêu dùng làm trung tâm cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Chiều 28/3, Lễ phát động quốc gia Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa, với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”. Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với Báo Tiền Phong, UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức.

Ba trụ cột quan trọng

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc lựa chọn Nha Trang - một trung tâm du lịch, dịch vụ lớn - làm địa điểm tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là nơi có sức lan tỏa mạnh mẽ về tiêu dùng an toàn, văn minh, đồng thời gắn với định hướng phát triển xanh và bền vững. Theo ông Tân, chủ đề năm nay phản ánh rõ nét xu thế vận động của thị trường hiện đại, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhiều vấn đề mới về an toàn thông tin và niềm tin tiêu dùng.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: Dương Triều.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ người tiêu dùng, Thứ trưởng Bộ Công Thương dẫn lại Kết luận số 207 của Ban Bí thư ban hành ngày 10/11/2025, tiếp tục khẳng định đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, gắn liền với tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Đặc biệt, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã chính thức luật hóa Ngày Quyền của người tiêu dùng, đưa sự kiện này trở thành hoạt động thường niên có tính pháp lý, huy động sự tham gia của toàn xã hội.

Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, chủ đề năm 2026 tập trung vào ba trụ cột then chốt. Trước hết là bảo đảm an toàn, minh bạch và bảo vệ thông tin cho người tiêu dùng trong môi trường số. Đây được xem là yêu cầu cấp thiết khi người dân ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng trực tuyến trong mua sắm và giao dịch. Thứ hai là xây dựng và củng cố niềm tin giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng - yếu tố nền tảng để thị trường phát triển lành mạnh. Thứ ba là thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm thông qua việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Hướng tới tiêu dùng bền vững

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã đưa ra những định hướng cụ thể cho từng chủ thể. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, ông Tân yêu cầu cần gắn trách nhiệm rõ ràng của từng cấp chính quyền, coi bảo vệ người tiêu dùng là nội dung trọng tâm trong quản lý kinh tế - xã hội, đồng thời lồng ghép vào các chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tiết kiệm năng lượng tại địa phương.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cùng người tiêu dùng tại Nha Trang tuyên truyền về việc lựa chọn sản phẩm, hướng tới tiêu dùng bền vững. Ảnh: Dương Triều.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông nhấn mạnh rằng niềm tin của người tiêu dùng chính là yếu tố sống còn. Do đó, bảo vệ người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ pháp luật mà còn phải trở thành cam kết về đạo đức và văn hóa kinh doanh. Doanh nghiệp cần đầu tư vào chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn, minh bạch thông tin, đồng thời chủ động lắng nghe và xử lý thỏa đáng các khiếu nại, lấy người tiêu dùng làm trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Với người tiêu dùng, bên cạnh quyền được bảo đảm an toàn, được cung cấp thông tin và được lắng nghe, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng nhấn mạnh trách nhiệm chủ động tìm hiểu thông tin, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và hướng tới tiêu dùng bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như một hành động thiết thực góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, hội bảo vệ người tiêu dùng, hiệp hội ngành nghề và cơ quan báo chí, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định đây là lực lượng “cầu nối” quan trọng, đóng vai trò giám sát, phản biện, hỗ trợ và tư vấn cho người tiêu dùng. Ông kỳ vọng những tổ chức này sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh mới.