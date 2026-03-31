Hà Nội yêu cầu Grab, Be có lộ trình chuyển đổi sang xe năng lượng xanh

Anh Trọng
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có yêu cầu, các doanh nghiệp (DN) vận tải hoạt động loại hình xe hợp đồng, trong đó có các hãng xe công nghệ Grab, Be, cần đưa ra lộ trình chuyển đổi sang xe năng lượng xanh nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, Sở Xây dựng yêu cầu các DN vận tải xe hợp đồng, chủ động xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi phương tiện của đơn vị từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh; đồng thời rà soát các điều kiện về phương tiện, hạ tầng, nhân lực và tổ chức khai thác để phục vụ việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi.

Xe công nghệ trong đó có xe của hãng Grab hoạt động trên đường.

Các DN phấn đấu hoàn thành việc chuyển đổi các phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh theo lộ trình chung của Thành phố đến năm 2030.

Với các DN, đơn vị cung ứng ứng dụng, dịch vụ gọi xe công nghệ như Grab, Be, Xanh SM… xây dựng kế hoạch chuyển đổi phương tiện từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh, gửi báo cáo về Sở Xây dựng Hà Nội thông qua Phòng Quản lý vận tải trước ngày 31/3.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các DN vận tải xe hợp đồng, tổ chức quán triệt các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ; đặc biệt lưu ý các hành vi vi phạm, mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải.

