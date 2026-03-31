Trước thềm ĐHĐCĐ: ABBank công bố BCTC 2025, lợi nhuận trước thuế tăng kỷ lục 352,4% so với 2024

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), mã ABB, vừa công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2025 (BCTC) với những con số kỷ lục: Lợi nhuận tăng tới 352,4% so với 2024, nợ xấu thấp nhất qua các năm. Đồng thời, ngân hàng tích cực chuẩn bị Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) với các nội dung chiến lược như tăng vốn điều lệ và lộ trình niêm yết trên HOSE.

Năm bản lề với những con số nhảy vọt

BCTC 2025 cho thấy ABBank đã ghi nhận một năm tài chính thành công, trở thành năm bản lề vững chắc với nguồn lực mạnh mẽ, tạo đà bứt tốc trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Hiệu quả hoạt động của ABBank trong năm 2025 nhảy vọt. Tổng thu nhập hoạt động đạt 8.580 tỷ đồng, tăng 87,3% so với năm trước. Nhờ nỗ lực tối ưu hóa chi phí và đẩy mạnh chuyển đổi số, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) đã được kiểm soát ở mức 35,4%. Kết quả lợi nhuận trước thuế đạt mức kỷ lục, ở mức 3.522 tỷ đồng, tăng 352,4% so với 2024. Đáng chú ý, quy mô tổng tài sản của ngân hàng đã vượt ngưỡng 220.392 tỷ đồng.

Nhờ đó, các chỉ số khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tổng tài sản (ROA) ở mức cao so với bình quân ngành khi lần lượt đạt 18,3% và 1,4%. Đây là minh chứng rõ nét cho việc tái cấu trúc chi phí và chuyển đổi mô hình kinh doanh phát huy hiệu quả tích cực.

BCTC cũng cho thấy chất lượng tài sản là điểm sáng đặc biệt trong tổng thể “sức khỏe” ABBank. Giữa bối cảnh nợ xấu toàn ngành có dấu hiệu áp lực, ABBank đã đưa tỷ lệ nợ xấu (NPL) về mức 0,53%, con số thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.

Việc duy trì tỷ lệ nợ xấu rất thấp kết hợp với hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,45% - vượt xa mức tối thiểu theo quy định và tăng so với năm trước - là minh chứng rõ ràng cho năng lực quản trị rủi ro bền vững. Đây cũng là lý do khiến Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng triển vọng của ABBank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, khẳng định uy tín của ngân hàng trên thị trường vốn quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các nguồn lực tài chính ngoài nước.

Năm 2025, ABBank chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần gia tăng năng lực huy động vốn. Huy động từ khách hàng (và giấy tờ có giá) của ABBank tăng trưởng đột biến 46,6% so với 2024, đạt hơn 161.221 tỷ đồng, đảm bảo tính thanh khoản dồi dào và tạo ra lợi thế cạnh tranh về nguồn vốn, giúp ngân hàng chủ động trước những biến động của thị trường. ABBank cho biết thêm, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng số lượng khách hàng ở cả hai nhóm KHCN và SME là 12,8% với cùng kỳ.

Một chỉ số trọng yếu khác, ABBank đạt dư nợ tín dụng đạt 127.591 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2024. Mức tăng trưởng tín dụng này không chỉ thể hiện sự tăng trưởng về quy mô đáng kể mà còn phản ánh chiến lược tăng trưởng có chọn lọc, kiên định với nguyên tắc không đánh đổi rủi ro lấy tăng trưởng.

ABBank thu hút khách hàng nhờ chiến lược sản phẩm và dịch vụ đa dạng

Chuẩn bị ĐHĐCĐ, xem xét phương án tăng vốn và niêm yết trên HOSE

Cùng với BCTC, ABBank công bố tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra vào sáng ngày 24/4 tại Hà Nội để thảo luận về các vấn đề như kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động 2026. Chương trình họp cũng bao gồm các nội dung quan trọng về việc phân phối lợi nhuận, phương án tăng vốn điều lệ và trình phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Trong đó, phương án tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu ABB trên HOSE được xem là những nội dung “nóng” nhất sẽ được thảo luận thông qua.

Theo dự kiến, ĐHĐCĐ sẽ xem xét phương án tăng vốn điều lệ lên mức trên 20.245 tỷ đồng, nhằm nâng tầm năng lực tài chính và mở rộng hạn mức tăng trưởng tín dụng. Trước đó, đầu năm 2026, ABBank đã thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP). Đến tháng 3/2026, ABBank hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỷ đồng lên 13.972 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Song song tăng vốn điều lệ, khi thông qua, việc niêm yết cổ phiếu ABB trên HOSE là bước đi chiến lược nhằm tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và nâng cao giá trị vốn hóa cho ngân hàng.

ABBank sẵn sàng nguồn lực cho giai đoạn tăng tốc tiếp theo

Năm 2025 khép lại giai đoạn bản lề quan trọng trong hành trình 2024 - 2028, nhờ nền tảng lợi nhuận bứt phá và chất lượng tài sản sạch, giải quyết bài toán nợ xấu…, ABBank đang sở hữu bệ phóng mạnh mẽ cho giai đoạn tăng tốc tiếp theo, kiên định mục tiêu trở thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Với chiến lược tập trung vào hiệu quả thực chất, quản trị rủi ro nghiêm ngặt và cam kết minh bạch hóa, cùng sự nâng tầm triết lý phục vụ khách hàng qua dấu mốc công bố nhận diện thương hiệu mới, ABBank đang giữ vị thế ngày càng tương xứng và quan trọng hơn trong nền kinh tế, sẵn sàng cho những tầm cao mới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.