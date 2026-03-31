Vietnam Airlines xoay xở ra sao trước áp lực giá nhiên liệu?

TPO - Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu, từ quý II năm nay, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm...

Vietnam Airlines khai thác hơn 156.000 chuyến bay/năm

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã chứng khoán: HVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025.

Theo đó, trong năm vừa qua, Vietnam Airlines đã khai thác hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340.000 tấn hàng hóa. Các chỉ tiêu này đều tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước, vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Vietnam Airlines ước thực hiện gần 43.000 chuyến bay trong 3 tháng đầu năm nay.

Doanh thu hợp nhất năm 2025 của Vietnam Airlines đạt 121.412 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau soát xét đạt 7.607 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu 96.569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5.427 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo HVN, kết quả này phản ánh sự phục hồi của nhu cầu đi lại cũng như hiệu quả từ việc mở rộng mạng bay quốc tế quy mô lớn nhất lịch sử của hãng. Vietnam Airlines còn tăng cường kỷ luật điều hành, tối ưu hóa tần suất khai thác, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền.

Bước sang năm 2026, Vietnam Airlines đánh giá, môi trường kinh doanh của ngành hàng không đối mặt với nhiều thách thức mới. Dữ liệu quý I cho thấy bức tranh tăng trưởng vẫn được duy trì. Trên thị trường, lượng khách quốc tế ước đạt 13,5 triệu lượt - tăng 16% so với cùng kỳ và vượt dự báo. Thị trường nội địa đạt khoảng 9,95 triệu lượt - tăng 9,6%.

Trong hoạt động khai thác vận tải, Vietnam Airlines ước thực hiện gần 43.000 chuyến bay trong 3 tháng đầu năm nay - tăng 11% so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách đạt gần 6,9 triệu lượt - tăng gần 12%.

Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu, từ quý II năm nay, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm; kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.

Novaland, Vimico làm ăn ra sao?

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với doanh thu hợp nhất đạt 6.966 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.861 tỷ đồng - tăng nhẹ so với báo cáo tự lập trước đó.

Theo giải trình, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất năm 2025 của NVL tăng thêm 6.256 tỷ đồng so với năm 2024 - chủ yếu đến từ sự cải thiện mạnh của lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng với thu nhập khác - với mức tăng tổng cộng 7.939 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Theo Novaland, kết quả này chủ yếu nhờ việc hoàn nhập các khoản trích lập nghĩa vụ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất vào giá vốn hàng bán, đồng thời hoàn nhập chi phí phạt chậm nộp thuế vào thu nhập khác.

Trước đó trong năm 2024, Novaland đã trích lập dự phòng cho các nghĩa vụ liên quan đến tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp vào giá vốn và chi phí khác, liên quan đến dự án khu dân cư Nam Rạch Chiếc rộng hơn 30 ha tại TPHCM. Khoản nghĩa vụ này được xác định theo phương án giá đất tại thời điểm tháng 4/2017.

Tuy nhiên sau đó Novaland không đồng thuận với cách xác định thời điểm tính giá đất nói trên, do dự án này có nguồn gốc từ việc hoán đổi với khu đất 30 ha tại phường An Khánh, TPHCM - nơi doanh nghiệp đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2008 và thực hiện hoán đổi với Nhà nước.

Tập đoàn Novaland công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với doanh thu hợp nhất đạt 6.966 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, Tổng Công ty Khoáng sản TKV (Vimico - mã chứng khoán: KSV) ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.554 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.908 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với mức 1.222 tỷ đồng của năm trước đó.

Như vậy, lợi nhuận sau soát xét của Vimico giảm hơn 90 tỷ đồng so với báo cáo tự lập nhưng đây vẫn là mức lãi kỷ lục của Vimico. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty CP Đất hiếm Lai Châu - Vimico phải hạch toán thêm chi phí vào “chi phí khác” sau khi dự án khai thác quặng đất hiếm tại mỏ Đông Pao bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động vào đầu năm 2026.

Ngoài ra, dự án mỏ sắt Làng Vĩnh của Công ty CP Khoáng sản 3 cũng đang tạm ngừng khai thác, chưa đóng góp doanh thu cho Vimico trong năm 2025.

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh rủi ro Vimico có thể không còn đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng. Theo Luật Chứng khoán, công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông của KSV đang quá tập trung khi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ tới 98,06% vốn điều lệ, tương ứng 1.961 tỷ đồng.