Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Ngọc Mai
TPO - Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 170,1 - 173,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Vào lúc 6h45, giá vàng thế giới niêm yết 4.606 USD/ounce, giảm 70 USD so với sáng qua. Diễn biến này chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời và sự phục hồi của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 170,1 - 173,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về mức 173,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn bán ra thấp hơn vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 169,9 - 172,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 169,9 - 172,9 triệu đồng/lượng…

Giá bạc cũng trong xu hướng giảm. Bạc thỏi Phú Quý niêm yết 74 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng; bạc Ancarat niêm yết 73 triệu đồng/lượng…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.107 đồng/USD, không đổi so với hôm trước. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank dao động quanh 26.112 - 26.362 đồng/USD, còn trên thị trường tự do ở mức 26.794 - 26.934 đồng/USD.

