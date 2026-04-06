Giá biến động mạnh, Cục Thuế yêu cầu kiểm tra giám sát kinh doanh xăng dầu

TPO - Qua rà soát cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử với một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Cục Thuế đã phát hiện dấu hiệu bất thường. Cơ quan thuế yêu cầu xác định doanh nghiệp có rủi ro cao để kiểm tra đột xuất.

Cục Thuế - Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc gửi tới Thuế tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu.

Trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô, giá thế giới tăng đột biến đã kéo theo giá xăng dầu trong nước biến động mạnh. Trong tháng 3, giá bán lẻ xăng dầu điều chỉnh 5 lần, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn trong kinh doanh xăng dầu.

Qua rà soát cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử đối với một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cơ quan thuế ghi nhận một số dấu hiệu bất thường. Cụ thể, số lượng hàng bán trước và sau thời điểm điều chỉnh giá có biến động mạnh. Cá biệt, có doanh nghiệp tổng sản lượng xuất bán trong 2 ngày trước, lớn gấp hơn 3 lần sản lượng 2 ngày sau thời điểm tăng giá, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao trong quản lý thuế.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung nguồn lực rà soát, phân tích dữ liệu về khai thuế, hóa đơn điện tử, sản lượng bán hàng, doanh thu, tồn kho trước và sau thời điểm Nhà nước điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, xác định doanh nghiệp có rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý trực tiếp để kiểm tra đột xuất.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường; kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với mặt hàng xăng dầu. Thời kỳ kiểm tra áp dụng 3 tháng đầu năm nay.

Cơ quan thuế yêu cầu tập trung kiểm tra lượng xăng dầu bán ra của doanh nghiệp trong các ngày trước, trong và sau ngày Nhà nước điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Đây là những thời điểm sản lượng xăng, dầu xuất bán biến động lớn hơn so với các ngày khác. Trong đó, cần kiểm tra số lượng hóa đơn điện tử xuất trong ngày, đặc biệt là các hóa đơn có sản lượng lớn; đối chiếu sổ sách kế toán bán hàng với hóa đơn đã phát hành và hàng hóa thực tế xuất kho; kiểm tra sổ sách xuất, nhập, tồn kho theo ngày hoặc ca bán hàng để xác định chính xác khối lượng tồn kho tại thời điểm điều chỉnh giá.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu găm hàng, đầu cơ, hạn chế bán ra nhằm trục lợi khi giá biến động; lập và sử dụng hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không phản ánh đúng bản chất giao dịch; gian lận về giá, chuyển lợi nhuận giữa các đơn vị có quan hệ liên kết; không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn không đầy đủ, rủi ro trong việc chấp hành pháp luật thì xử lý nghiêm theo quy định hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Cục Thuế cho biết đã chuyển toàn bộ thông tin, dữ liệu thu thập và phân tích sơ bộ cho các đơn vị để triển khai đồng bộ, thống nhất. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 4.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong tháng 3, các thương nhân đầu mối đã nhập khẩu sản phẩm xăng dầu đạt 3,2 triệu m3 cùng với hàng tồn kho hiện tại (1,6 - 1,8 triệu m3) có thể đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho đến hết tháng 4/2026. Nhằm “hạ nhiệt” giá xăng dầu, Quỹ Bình ổn đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính kích hoạt tới 9 lần chỉ trong vòng một tháng, với tổng số tiền chi ra ước tính 5.300 tỷ đồng.

Chính phủ triển khai nhiều công cụ tài khóa đồng thời như giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu. Thuế bảo vệ môi trường về 0% đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu hàng không. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng cắt giảm từ 8-10% xuống 0%...