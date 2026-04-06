Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Đề xuất kéo dài giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến 30/6

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6 năm nay, nhằm ổn định nguồn cung, giảm thiểu các tác động tiêu cực từ biến động giá năng lượng toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, ngay sau khi ban hành, Nghị định số 72/2026 đã phát huy hiệu quả thiết thực, trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung và giảm thiểu các tác động tiêu cực từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm đứt gãy nguồn cung từ các thị trường truyền thống như Hàn Quốc và ASEAN, chính sách thuế 0% đã giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn hàng thay thế ngoài khu vực, góp phần đảm bảo cung ứng trong nước.

Tuy nhiên, tình hình địa chính trị vẫn diễn biến phức tạp, nguồn cung hạn hẹp, giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng. Trong khi đó, Nghị định 72/2026 sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/4 tới, khiến doanh nghiệp gặp khó khi phải sớm đàm phán các lô hàng cho tháng 4,5,6.

xang-dau1.png
Đề xuất kéo dài giảm thuế nhập khẩu xăng dầu 0%.

Bộ Tài chính cho rằng, việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Cùng với đó, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật.

Cơ quan soạn thảo đề xuất, áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi là 0% đối với 3 mã hàng là nguyên liệu sản xuất xăng, dầu, thay cho mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023 là 5%. Cụ thể, mã hàng 2710.19.20 (Dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (Dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (loại khác).

Nghị quyết này kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 đến hết ngày 30/6 năm nay.

Theo tính toán, với việc kéo dài chính sách này trong 2 tháng, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 997 tỷ đồng (tổng số giảm thu ngân sách nhà nước khi áp dụng chính sách giảm thuế theo Nghị định số 72/2026 và Nghị quyết này là 2.021 tỷ đồng).

Xem thêm

Cùng chuyên mục