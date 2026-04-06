Đề xuất kéo dài giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến 30/6

TPO - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6 năm nay, nhằm ổn định nguồn cung, giảm thiểu các tác động tiêu cực từ biến động giá năng lượng toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, ngay sau khi ban hành, Nghị định số 72/2026 đã phát huy hiệu quả thiết thực, trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung và giảm thiểu các tác động tiêu cực từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm đứt gãy nguồn cung từ các thị trường truyền thống như Hàn Quốc và ASEAN, chính sách thuế 0% đã giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn hàng thay thế ngoài khu vực, góp phần đảm bảo cung ứng trong nước.

Tuy nhiên, tình hình địa chính trị vẫn diễn biến phức tạp, nguồn cung hạn hẹp, giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng. Trong khi đó, Nghị định 72/2026 sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/4 tới, khiến doanh nghiệp gặp khó khi phải sớm đàm phán các lô hàng cho tháng 4,5,6.

Đề xuất kéo dài giảm thuế nhập khẩu xăng dầu 0%.

Bộ Tài chính cho rằng, việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Cùng với đó, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật.

Cơ quan soạn thảo đề xuất, áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi là 0% đối với 3 mã hàng là nguyên liệu sản xuất xăng, dầu, thay cho mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023 là 5%. Cụ thể, mã hàng 2710.19.20 (Dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (Dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (loại khác).

Nghị quyết này kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 đến hết ngày 30/6 năm nay.

Theo tính toán, với việc kéo dài chính sách này trong 2 tháng, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 997 tỷ đồng (tổng số giảm thu ngân sách nhà nước khi áp dụng chính sách giảm thuế theo Nghị định số 72/2026 và Nghị quyết này là 2.021 tỷ đồng).