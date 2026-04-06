Giá xăng dầu Việt Nam rẻ hơn các nước, xuất hiện nạn gom hàng bán qua biên giới

Trước thực trạng thu gom, vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới để ăn chênh lệch giá, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát đi văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới.

Văn bản gửi đi nêu rõ, trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ và Bộ Công Thương đã chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 9/3 của Bộ trưởng Công Thương về tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều hành thị trường xăng dầu, từ dự báo cung cầu, điều tiết nguồn hàng đến tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh.

667341621-976524001425427-2164543179755684351-n.jpg
Cục yêu cầu giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng hoặc bán với số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu thu gom xuất lậu. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng các cá nhân, tiểu thương tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt tại Lao Bảo (Quảng Trị), có dấu hiệu thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ. Cụ thể, các đối tượng tiến hành cải tạo phương tiện vận chuyển, lắp thêm thùng chứa nhiên liệu để đưa xăng dầu sang nước láng giềng tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá.

Với những hành vi nêu trên, nếu không được kiểm soát kịp thời, có nguy cơ gây thất thoát nguồn cung trong nước, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cháy nổ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh.

Trước thực trạng trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa phương có đường biên giới, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Theo đó, các lực lượng chức năng được đề nghị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan và bộ đội biên phòng để giám sát hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng như trên các tuyến đường bộ, đường thủy, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng hoặc bán với số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu thu gom xuất lậu.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thiết lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng dầu trái phép, đồng thời tăng cường vận động các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ thị trường xăng dầu tại khu vực biên giới, bảo đảm nguồn cung trong nước và giữ vững ổn định thị trường trong bối cảnh nhiều biến động.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 3/4/2026:

Giá xăng: Singapore: 70.328 VNĐ/lít; Thái Lan: 35.468 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.849 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 50.112 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.827 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 26.976 VNĐ/lít.

Giá dầu: Singapore: 86.985 VNĐ/lít; Thái Lan: 38.525 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 49.293 VNĐ/lít; Lào: 61.632 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.733 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 44.788 VNĐ/lít.

