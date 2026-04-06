Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hàng loạt sai phạm của Công ty Bảo Tín Minh Châu

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng ban trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và 2 nhân viên công ty. Trước khi hồ sơ được chuyển sang cơ quan công an để xác minh, điều tra, hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (chuyên kinh doanh vàng) bị cơ quan thanh tra phát hiện ở nhiều lĩnh vực như kế toán, thuế và phòng, chống rửa tiền...

Chiều 6/4, Công an TP. Hà Nội công bố thông tin vụ án Vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng ban trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và 2 nhân viên công ty. Cơ quan điều tra xác định, ông Châu và Tú đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống phần mềm kế toán.

Từ cuối năm 2024 đến nay ông Châu đã chỉ đạo Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu phần mềm. Qua trích xuất giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm công ty doanh thu thực tế khoảng 13.700 tỷ đồng chênh lệch so với báo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

btmc.jpg
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vi phạm trên nhiều lĩnh vực, từ kế toán, thuế đến phòng, chống rửa tiền và minh bạch thông tin với người tiêu dùng (ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết luận thanh tra công bố vào tháng 5/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu không tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng; vi phạm về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Cụ thể, công ty đã hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa không đúng quy định, dẫn đến làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Đây là hành vi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong hoạt động kinh doanh vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm quy định về chế độ báo cáo. Doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ việc báo cáo tình hình mua, bán vàng theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đặc biệt, cơ quan thanh tra cũng phát hiện có tình trạng doanh nghiệp bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết, vi phạm nguyên tắc công khai, minh bạch trong giao dịch với khách hàng.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhiều thiếu sót cũng được chỉ ra. Công ty không công bố trên website thông tin liên quan đến vận chuyển, giao nhận hàng hóa; không xây dựng và công khai quy trình tiếp nhận, xử lý khiếu nại của khách hàng cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, doanh nghiệp chưa ban hành chính sách bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân người tiêu dùng - một yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến.

Cơ quan thanh tra còn ghi nhận dấu hiệu doanh nghiệp đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, nhằm thu hút khách hàng của đơn vị khác. Hành vi này có liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh, làm méo mó môi trường kinh doanh trên thị trường vàng vốn đang có nhiều biến động.

Một trong những vi phạm nghiêm trọng hơn nằm ở việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền. Theo kết luận thanh tra, Bảo Tín Minh Châu đã ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền sai thẩm quyền, nội dung không đầy đủ theo quy định pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp không thực hiện việc lưu trữ thông tin khách hàng và các giao dịch thuộc diện phải báo cáo. Đây là những lỗ hổng lớn trong kiểm soát dòng tiền, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Từ những vi phạm được phát hiện, cơ quan thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp hơn 2,6 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và chế độ báo cáo mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, một số hành vi sai phạm tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt việc chuyển vụ việc sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Động thái này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các sai phạm, đồng thời thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vàng - lĩnh vực nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và tâm lý người dân.

Ngọc Mai
#Bảo Tín Minh Châu #vi phạm tài chính #rửa tiền #kinh doanh vàng #quy định pháp luật #thanh tra ngân hàng

