Bắt tạm giam ông Vũ Minh Châu, nguyên Giám đốc Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu và con trai

TPO - Ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm về kế toán xảy ra tại công ty này. CQĐT phát hiện, giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm công ty doanh thu thực tế khoảng 13.700 tỷ đồng chênh lệch so với báo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Bị can Vũ Minh Châu tại CQĐT.

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý 1/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình.

Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng ban trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và 2 nhân viên công ty.

Cơ quan điều tra xác định, ông Châu và Tú đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống phần mềm kế toán. Từ cuối năm 2024 đến nay ông Châu đã chỉ đạo Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu phần mềm. Qua trích xuất giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm công ty doanh thu thực tế khoảng 13.700 tỷ đồng chênh lệch so với báo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Qua khám xét cơ quan điều tra thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ...

Cha con ông Vũ Minh Châu và các bị can trong vụ án.

Trước đó, vào chiều 25/3, nhiều cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh. Đến khoảng 16h35, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Tối muộn cùng ngày, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát thông cáo báo chí nhằm làm rõ thông tin liên quan việc một số cửa hàng của doanh nghiệp này tại Hà Nội tạm dừng giao dịch trong chiều cùng ngày. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết, tất cả các cửa hàng sẽ mở cửa và phục vụ khách hàng trở lại bình thường từ 12h trưa 26/3.

Liên quan đến vụ việc, bà Phạm Lan Anh - Giám đốc công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (hiện là người đại diện công ty) cho biết, ngoài việc đơn vị tích cực phối hợp với cơ quan Công an thì hoạt động tại các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu sẽ diễn ra bình thường theo đúng tôn chỉ hơn 40 năm qua "giữ tín nhiệm hơn giữ vàng".

Cảnh sát có mặt tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào chiều 25/3.

"Công ty cũng cam kết đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động trong toàn hệ thống" - bà Lan Anh khẳng định.