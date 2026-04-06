Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt tạm giam ông Vũ Minh Châu, nguyên Giám đốc Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu và con trai

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm về kế toán xảy ra tại công ty này. CQĐT phát hiện, giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm công ty doanh thu thực tế khoảng 13.700 tỷ đồng chênh lệch so với báo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Bị can Vũ Minh Châu tại CQĐT.

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý 1/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình.

Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng ban trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và 2 nhân viên công ty.

Cơ quan điều tra xác định, ông Châu và Tú đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống phần mềm kế toán. Từ cuối năm 2024 đến nay ông Châu đã chỉ đạo Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu phần mềm. Qua trích xuất giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm công ty doanh thu thực tế khoảng 13.700 tỷ đồng chênh lệch so với báo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Qua khám xét cơ quan điều tra thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ...

Cha con ông Vũ Minh Châu và các bị can trong vụ án.

Trước đó, vào chiều 25/3, nhiều cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh. Đến khoảng 16h35, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Tối muộn cùng ngày, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát thông cáo báo chí nhằm làm rõ thông tin liên quan việc một số cửa hàng của doanh nghiệp này tại Hà Nội tạm dừng giao dịch trong chiều cùng ngày. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết, tất cả các cửa hàng sẽ mở cửa và phục vụ khách hàng trở lại bình thường từ 12h trưa 26/3.

Liên quan đến vụ việc, bà Phạm Lan Anh - Giám đốc công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (hiện là người đại diện công ty) cho biết, ngoài việc đơn vị tích cực phối hợp với cơ quan Công an thì hoạt động tại các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu sẽ diễn ra bình thường theo đúng tôn chỉ hơn 40 năm qua "giữ tín nhiệm hơn giữ vàng".

Cảnh sát có mặt tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào chiều 25/3.

"Công ty cũng cam kết đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động trong toàn hệ thống" - bà Lan Anh khẳng định.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh.

#Khởi tố vụ án doanh nghiệp vàng #Vụ án vi phạm kế toán tại Bảo Tín Minh Châu #Công an Hà Nội điều tra doanh nghiệp #Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vàng #Chính sách pháp luật về kế toán và doanh nghiệp #Bảo Tín Minh Châu và cam kết giữ tín nhiệm #Tình hình an ninh trật tự trong ngành vàng #Ảnh hưởng của vụ án đến khách hàng và đối tác

