Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy ngụy trang dưới vỏ bọc bệnh nhân điều trị tâm thần

TPO - Các đối tượng lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương để hoạt động tội phạm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

z7697149582713-a46b171f476fe3181a48004075e764ae.jpg
Đối tượng Bùi Thị Thanh Thủy.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn liên quan bệnh nhân điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, xã Thường Tín, Hà Nội.

Đường dây này do đối tượng Bùi Thị Thanh Thủy (5 tiền án về ma túy) đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Khoa điều trị bắt buộc, Viện pháp y tâm thần Trung ương cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Cụ thể, Bùi Thị Thanh Thủy có hồ sơ bệnh án tâm thần (rối loạn trầm cảm tái diễn) và sử dụng vỏ bọc bệnh nhân thi hành quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Khoa điều trị bắt buộc nữ Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Trong quá trình điều trị bắt buộc, Thủy có quan hệ thân thiết với một số y bác sỹ, nhân viên phục vụ trong viện và được tạo điều kiện sử dụng điện thoại để liên lạc với đàn em, chỉ đạo việc mua bán trái phép chất ma túy. Thậm chí Thủy được chính nhân viên y tế cho ra ngoài, về nhà con trai.

Cơ quan điều tra cho biết, Thủy không trực tiếp đi giao ma túy mà chỉ đạo Đặng Hoàng Long và Phùng Anh Nguyệt mang ma túy đi bán cho khách ở địa bàn giáp ranh với tỉnh Hưng Yên và trên địa bàn Hà Nội… được đặt hàng, hẹn lịch trước qua điện thoại hoặc mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn Zangi.

Từ 9/7 đến 17/7/2025, Công an TP Hà Nội đã tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm trên, tiến hành bắt giữ 11 đối tượng hành vi liên quan mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 22kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng (dạng côn) và một số tài liệu đồ vật khác.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến nay cơ quan điều tra đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó có 3 đối tượng là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần); làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

#Triệt phá đường dây ma túy giả bệnh tâm thần #Hoạt động tội phạm trong viện pháp y tâm thần #Mua bán trái phép ma túy qua bệnh nhân bắt buộc #Lợi dụng điều trị tâm thần để buôn ma túy #Phối hợp lực lượng công an truy quét tội phạm ma túy #Vật chứng lớn với gần 100kg ma túy tổng hợp #Hình thức hoạt động tinh vi của đường dây ma túy #Vai trò của nhân viên y tế trong hoạt động phạm pháp #Điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng #Sử dụng mạng xã hội để liên lạc và hẹn giao dịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục