Công an đột kích điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ hàng chục đối tượng

TPO - Công an tỉnh Đồng Tháp bất ngờ đột kích một tụ điểm đánh bạc tại xã Long Hưng, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang say sưa 'sát phạt' dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang hoàn thiện hồ sơ xử lý 1 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà trên địa bàn xã Long Hưng, được phá vào chiều 5/4/2026. Theo đó, công an đột kích kiểm tra bất ngờ hộ ông Trịnh Văn Nghiệp (xã Long Hưng), phát hiện 35 người đang tổ chức đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Tang vật và các đối tượng bị phát hiện đang đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ 16 con gà, 8 cặp cựa sắt, 32 điện thoại di động, 36 xe mô tô, gần 250 triệu đồng... và tiến hành làm việc với 35 đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an xác định tụ điểm đánh bạc do đối tượng N.T.P (SN 1977, trú phường Trung An, Đồng Tháp) tổ chức.