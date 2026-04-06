Thông tin 'bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng' có dấu hiệu do AI ngụy tạo

Nguyễn Thành
TPO - Cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng khẳng định tin đồn bắt cóc trẻ là sai sự thật, cảnh báo người dân không chia sẻ thông tin không kiểm chứng. Trước đó, khi thông tin này xuất hiện, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh trong bài viết có dấu hiệu được tạo bằng AI, không trùng khớp với thực tế hiện trường.

Ngày 6/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “bắt cóc trẻ em” tại đường Phần Lăng 9 (phường Thanh Khê) là sai sự thật.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện bài đăng cho rằng vào lúc 16h02 ngày 5/4, một cháu bé bị hai người lạ bế lên xe máy chở đi. Người đăng tự xưng là mẹ cháu bé, kêu gọi cộng đồng chia sẻ để hỗ trợ tìm kiếm, kèm nội dung “cứu con tôi với, xin bà con Đà Nẵng chia sẻ gấp”.

Bài viết mô tả một người đàn ông mặc áo thun vàng bế bé trai (mặc áo trắng, quần xanh) lên xe máy màu đen rồi rời khỏi hiện trường, đồng thời cung cấp số điện thoại được cho là của người mẹ. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng thu hút hơn 2.000 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh trong bài viết có dấu hiệu được tạo bằng AI, không trùng khớp với thực tế tuyến đường Phần Lăng 9.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Thanh Khê cũng có thông báo bài đăng trên là tin đồn thất thiệt, sai sự thật. Đơn vị đang truy xét tài khoản đăng tin để xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân không chia sẻ, không bình luận tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền thông tin tiêu cực truyền trên mạng xã hội.

Nguyễn Thành
#bắt cóc #Đà Nẵng #tin đồn #thông tin sai lệch #công an

