Bắt đối tượng trộm dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng đường dẫn cao tốc Bến Lức - Long Thành

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 6/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Phước Thái nhận được đơn trình báo của Ban quản lý đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, về việc bị mất trộm dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, khoảng gần 1.000m, giá trị gần 193 triệu đồng.



Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Huân (bên trái) Lê Thành Nguyên và cùng tang vật

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng ngày 4/4, Công an xã Phước Thái chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang đối tượng Lê Thành Nguyên (sinh năm 1986, ngụ tại Đồng Nai) đang thực hiện hành vi cắt và cuốn dây điện trên đường dẫn cao tốc, thu giữ: 40m dây điện, 1 kìm sắt, 1 dao nhọn, 1 đèn pin, 1 xe mô tô.

Mở rộng điều tra lực lượng phối hợp bắt Trần Ngọc Huân (sinh năm 1989, ngụ TP HCM) để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ 90kg lõi dây điện đồng, hơn 100kg vỏ nhựa của dây điện, 1 cân điện tử loại 100kg, cùng nhiều tang vật khác.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.