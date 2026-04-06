Truy dấu chiếc xe bị mất, công an bắt gọn nhóm trộm cắp

Thu Hiền
TPO - Từ trình báo mất xe máy của một người dân, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) lần theo dấu vết, bắt giữ 3 đối tượng và làm rõ thêm nhiều vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn trong thời gian ngắn.

Ngày 6/4, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/3, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận đơn trình báo của anh N.T.H (trú khối Bến Thủy 7, phường Trường Vinh) về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy màu đen, trị giá khoảng 24 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng trích xuất hệ thống camera an ninh để khoanh vùng đối tượng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thực hiện hành vi vào đêm muộn, mặc áo khoác và bịt khẩu trang. Bên cạnh đó, bị hại trình báo chậm nên nhiều dữ liệu camera tại các điểm ghi hình đã bị xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31/3, Công an phường Trường Vinh đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: N.Đ.X.T (SN 2008), N.Đ.M (SN 2011, cùng trú phường Vinh Lộc) và P.B.D.N (SN 2011, trú xã Kim Liên).

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện vụ trộm xe máy của anh H. vào ngày 22/3.

Tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, nhóm này khai nhận từ ngày 12 - 24/3 đã cùng một số đối tượng khác thực hiện thêm 3 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 21/3, tại phường Vinh Hưng, nhóm này trộm 2 xe máy màu đen, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Đến ngày 24/3, tại phường Thành Vinh, các đối tượng tiếp tục trộm một xe máy màu đỏ, trị giá khoảng 26 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

#trộm cắp #xe máy #bắt giữ đối tượng #mất xe #truy dấu #Công an phường Trường Vinh

