Ngao chết hàng loạt, nhiều ngư dân Quảng Ninh nguy cơ trắng tay

TPO - Những ngày đầu tháng 4, nhiều bãi nuôi ngao ở xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) rơi vào cảnh xác xơ khi ngao chết hàng loạt, nổi trắng bãi. Nhiều hộ dân sống dựa vào nghề nuôi nhuyễn thể đã mất trắng số vốn dồn vào con giống, cải tạo bãi và công chăm sóc suốt nhiều tháng qua.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, kết quả giám sát tại khu vực nuôi Quảng Minh 3 cho thấy, có 2/3 mẫu nhuyễn thể dương tính với ký sinh trùng Perkinsus olseni, một tác nhân thuộc nhóm Perkinsus sp gây bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm trên nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Cơ quan chuyên môn cảnh báo, trong điều kiện môi trường bất lợi, bệnh này có thể khiến vật nuôi chết tới 95%.

2/3 mẫu nhuyễn thể dương tính với ký sinh trùng Perkinsus olseni.

Điều đáng lo là vùng nuôi ngao ở xã Quảng Hà có quy mô khoảng 500ha nuôi ngao, tập trung ở các bãi Phú Hải, Quảng Điền. Khi dịch bệnh xuất hiện, nguy cơ thiệt hại vì thế không còn là câu chuyện của vài hộ riêng lẻ mà là sức ép với cả vùng nuôi, nơi nhiều gia đình lâu nay trông chờ nguồn thu chính từ con ngao.

“Gia đình tôi đã bỏ ra khoản chi phí lớn để mua giống, thuê nhân công, quây bãi, theo dõi con nước và chăm sóc suốt vụ nuôi. Thế nhưng khi ngao chết rải rác rồi lan rộng, mọi tính toán gần như đảo lộn. Những bãi nuôi chưa tới kỳ thu hoạch đối diện nguy cơ mất sạch, còn các hộ có ngao đạt cỡ thương phẩm cũng buộc phải tính chuyện thu hoạch sớm để vớt vát phần nào vốn liếng”, anh H. V. H. ngư dân nuôi ngao xã Quảng Minh 3 nói.

Không chỉ thiệt hại kinh tế trước mắt, người dân còn bị đẩy vào thế bị động trong kế hoạch sản xuất. Ngành chức năng khuyến cáo không thả giống mới trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp, không vận chuyển nhuyễn thể từ vùng có bệnh sang nơi khác, đồng thời phải thu gom xác ngao chết, vệ sinh bãi nuôi và giảm mật độ thả.

Xã Quảng Hà có quy mô khoảng 500ha nuôi ngao đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, mầm bệnh xuất hiện trong bối cảnh thời tiết giao mùa, nền nhiệt tăng, độ ẩm lớn, một số bãi nuôi có nền cát xốp, cạn bãi kéo dài và mật độ nuôi dày.

Những yếu tố này khiến sức chống chịu của ngao suy giảm, tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh phát triển mạnh hơn. Bởi vậy, nỗi lo của người nuôi lúc này không chỉ là số ngao đã chết, mà còn là nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng nếu điều kiện môi trường không sớm được kiểm soát.

Trước diễn biến trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã yêu cầu địa phương tăng cường giám sát vùng nuôi, theo dõi chặt diễn biến dịch bệnh, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng chống để hạn chế thấp nhất thiệt hại.