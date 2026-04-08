Khởi nghiệp sáng tạo được hưởng hàng loạt ưu đãi lớn

TPO - Trong 5 năm đầu phát triển, các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam có thể được hỗ trợ toàn bộ chi phí đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, chi phí sản xuất – thử nghiệm sản phẩm, hỗ trợ không gian, cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ tiền lương, tiền công cho chuyên gia.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Chiến lược xác định khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược quốc gia dài hạn để tối ưu hóa, giải phóng mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao năng lực tự chủ chiến lược quốc gia, nhất là hướng tới tự chủ các công nghệ chiến lược và tạo đà bứt phá cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững trong kỷ nguyên số.

Trong đó, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia được phát triển đồng bộ, toàn diện và bền vững với quan điểm thể chế giữ vai trò tiên phong, kiến tạo và đột phá; phát triển hạ tầng, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác hỗ trợ khởi nghiệp, hướng tới phát triển quốc gia số dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Phát triển hệ sinh thái mạnh mẽ với sự ra đời của hàng vạn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trong đó ươm mầm thành công một số “kỳ lân” (doanh nghiệp được định giá trên 1 tỷ USD), đưa các chỉ số về đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực.

Đến năm 2045, Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Hướng tới một xã hội có tỷ lệ người dân tham gia làm chủ doanh nghiệp và khởi nghiệp ở mức rất cao, với sự bùng nổ của thị trường vốn đầu tư mạo hiểm quy mô lớn.

Hoạt động trình diễn công nghệ tại Tuần lễ số Việt Nam 2025 tổ chức tại Ninh Bình.

Để hiện thực mục tiêu đó, Chính phủ chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp mang tính mở đường, tập trung vào việc tháo gỡ điểm nghẽn và tiếp sức cho doanh nghiệp.

Đầu tiên là tạo lập hành lang pháp lý vượt trội, trong đó hoàn thiện toàn bộ thủ tục hành chính trên môi trường số. Đặc biệt nghiên cứu, thí điểm các cơ chế đặc thù để khuyến khích tinh thần dám thử nghiệm, như mô hình “doanh nghiệp một người”, cơ chế xử lý phá sản rút gọn giúp doanh nhân dễ dàng tái khởi nghiệp, và các khu thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho công nghệ mới.

Về vấn đề nhân lực, sẽ đưa giáo dục khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào sâu trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ phổ thông đến đại học. Xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng dùng chung, các trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian khởi nghiệp cộng đồng và các nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn quốc.

Về nguồn vốn, sẽ phát triển mạnh mẽ thị trường vốn đầu tư mạo hiểm, hình thành các quỹ đầu tư từ cấp quốc gia đến địa phương, quỹ của doanh nghiệp và trường đại học. Đẩy mạnh các cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp, bảo lãnh tín dụng dựa trên tài sản trí tuệ. Tích cực hội nhập, thu hút chuyên gia quốc tế và đưa doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Một số hỗ trợ cụ thể được đề cập như hỗ trợ 100% chi phí cho doanh nghiệp trong đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, chi phí đăng ký chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ doanh nghiệp chi phí nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, kiểm định công nghệ, tư vấn pháp lý, hỗ trợ không gian làm việc, cơ sở vật chất, thậm chí tiền lương, tiền công cho chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó sẽ khuyến khích các địa phương sử dụng ngân sách mua sắm công về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để ưu tiên đặt hàng, mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ xanh nhận giải Quán quân Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia năm 2025.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam có những dấu ấn tích cực đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội. Một số “kỳ lân” đã hình thành, thu hút đầu tư mạo hiểm đạt mức cao trong khu vực, hạ tầng hỗ trợ cũng phát triển đa dạng các quỹ đầu tư mạo hiểm, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương và quốc gia.

Năm 2025, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 55 trên thế giới, TPHCM lần đầu tiên lọt vào top 5 Đông Nam Á (hạng 110 toàn cầu), Hà Nội tăng lên hạng 148, Đà Nẵng tăng 130 bậc, xếp hạng 766 toàn cầu.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, vai trò chiến lược của khởi nghiệp sáng tạo trong phát triển nhanh, bền vững đất nước đã được khẳng định từ bài học kinh nghiệm của các quốc gia như Israel, Hàn Quốc hay Singapore, với điểm chung cốt lõi là xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp toàn dân và lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển.

Trong bối cảnh mới về đổi mới mô hình tăng trưởng và tư duy phát triển doanh nghiệp, sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư toàn cầu cũng như tình hình địa chính trị thế giới đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong việc định vị lại chiến lược khởi nghiệp sáng tạo, xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên, mô hình tổ chức hệ sinh thái, và cơ chế chính sách phù hợp để tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới của đất nước.