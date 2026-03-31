Đại học Cần Thơ phải thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của vùng

TPO - Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Cần Thơ, sáng 31/3, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phấn đấu thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tư vấn chính sách tin cậy của vùng.

Ông Hoàng Minh Sơn - Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, trải qua 60 năm, Đại học Cần Thơ trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước. “Nhà trường đã vươn lên thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, với 128 chương trình đào tạo đại học, 62 chương trình bậc thạc sĩ và 25 chương trình tiến sĩ. Quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, chất lượng không ngừng được nâng cao”, ông Sơn nói.

Ông Hoàng Minh Sơn - Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Hoàng Minh Sơn đánh giá, Đại học Cần Thơ đã đào tạo hàng trăm nghìn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước. Nhiều thế hệ sinh viên của Nhà trường đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong trong nước và quốc tế.

Thời gian tới, ông Sơn đề nghị, Đại học Cần Thơ tập trung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học tài năng. Triển khai các chính sách khuyến khích giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Đặc biệt, nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương thức đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành, gắn với nhu cầu thực tiễn của vùng và đất nước.

Đại học Cần Thơ cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đặc biệt về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu. "Đại học Cần Thơ phải phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng, trung tâm tư vấn chính sách tin cậy của các địa phương trong vùng", ông Sơn đề nghị.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ phát biểu.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ cho biết, trường phấn đấu đến 2035 trở thành trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng. Tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đột phá phát triển đào tạo các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ then chốt và dẫn dắt. Với quy mô trên 60.000 người học, trong đó có khoảng 2.000 sinh viên quốc tế.

GS. Phương cũng nêu định hướng, trường trở thành trung tâm động lực trong nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp cho vùng ĐBSCL và cả nước.

Lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL tặng bằng khen cho Đại học Cần Thơ.