Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Đại học Cần Thơ phải thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của vùng

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Cần Thơ, sáng 31/3, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phấn đấu thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tư vấn chính sách tin cậy của vùng.

Ông Hoàng Minh Sơn - Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, trải qua 60 năm, Đại học Cần Thơ trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước. “Nhà trường đã vươn lên thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, với 128 chương trình đào tạo đại học, 62 chương trình bậc thạc sĩ và 25 chương trình tiến sĩ. Quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, chất lượng không ngừng được nâng cao”, ông Sơn nói.

z7675926114851-73afa852ba78017fcaff7080635d83b9.png
Ông Hoàng Minh Sơn - Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Hoàng Minh Sơn đánh giá, Đại học Cần Thơ đã đào tạo hàng trăm nghìn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước. Nhiều thế hệ sinh viên của Nhà trường đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong trong nước và quốc tế.

Thời gian tới, ông Sơn đề nghị, Đại học Cần Thơ tập trung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học tài năng. Triển khai các chính sách khuyến khích giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Đặc biệt, nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương thức đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành, gắn với nhu cầu thực tiễn của vùng và đất nước.

Đại học Cần Thơ cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đặc biệt về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu. "Đại học Cần Thơ phải phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng, trung tâm tư vấn chính sách tin cậy của các địa phương trong vùng", ông Sơn đề nghị.

z7675926036069-8ab3d0b60c3021a135c0dc113b655d8b.png
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ phát biểu.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ cho biết, trường phấn đấu đến 2035 trở thành trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng. Tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đột phá phát triển đào tạo các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ then chốt và dẫn dắt. Với quy mô trên 60.000 người học, trong đó có khoảng 2.000 sinh viên quốc tế.

GS. Phương cũng nêu định hướng, trường trở thành trung tâm động lực trong nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp cho vùng ĐBSCL và cả nước.

z7675926121692-e93c28e5dfcdb1d38413a19b9c836db3.jpg
z7675926122255-3c652663d38c6f9c730cb6286ab0c10f.png
z7675926089449-0e46ea7150bdd0b65bac64b0d0cae97c.png
Lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL tặng bằng khen cho Đại học Cần Thơ.

Đại học Cần Thơ được thành lập ngày 31/3/1966, với tên gọi ban đầu là Viện Đại học Cần Thơ. Ban đầu, trường chỉ có 4 ngành đào tạo (chủ yếu lĩnh vực khoa học xã hội), đến nay, Đại học Cần Thơ có 7 trường trực thuộc, với tổng số 214 chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, với tổng số gần 50.000 người học. Trong 60 năm qua, nhà trường đã đào tạo trên 265.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc nhiều lĩnh vực.

#Đại học Cần Thơ #đổi mới sáng tạo #đào tạo #nghiên cứu khoa học #vùng ĐBSCL #phát triển bền vững

Xem thêm

Cùng chuyên mục