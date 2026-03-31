Nữ sinh cấp 2 ở Đà Nẵng bị đánh đập, kéo lê trên vỉa hè

TPO - Nữ sinh bị đánh tới tấp, kéo lê trên vỉa hè trong đêm nhưng không dám phản kháng, chỉ cúi mặt chịu đòn cho đến khi những người đánh mình rời đi.

Ngày 31/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nữ sinh bị nhóm nữ đánh hội đồng trên vỉa hè.

Sự việc xảy ra vào ban đêm, nữ sinh bị bạn tát liên tục vào mặt nhưng vẫn đứng yên chịu đòn. Sau khi túm tóc và đẩy ngã nữ sinh xuống đường, những người này tiếp tục đánh, kéo lê nữ sinh trên vỉa hè. Không dừng lại, nhóm bạn còn lột áo nữ sinh ngay giữa đường.

Nữ sinh bị túm tóc kéo lê trên vỉa hè. Ảnh cắt từ clip.

Đáng nói, âm thanh trong clip cho thấy nhiều bạn trẻ chứng kiến vụ việc nhưng chỉ cười đùa, không ai can ngăn.

Theo tìm hiểu, nữ sinh bị đánh trong clip học lớp 7 một trường THCS trên địa bàn phường Sơn Trà thành phố Đà Nẵng.

Trao đổi với Tiền Phong chiều cùng ngày, bà Hà Thị Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Sơn Trà) xác nhận nữ sinh bị đánh trong clip là học sinh của trường.

Bà cho hay, ngay sau khi nắm thông tin, Ban giám hiệu nhà trường cùng cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. “Qua nắm tình hình ban đầu thì nữ sinh của trường bị đánh và quay clip lại từ trước Tết, khu vực bị đánh ở phường khác chứ không phải trên địa bàn. Nhà trường và cơ quan công an đã tiếp xúc, động viên em, tuy nhiên em vẫn chưa nói ra những người đánh mình là ai”, bà Hoa thông tin.

Bà chia sẻ thêm, do clip mờ và quay từ phía sau những bạn đánh nữ sinh nên nhà trường chưa thể xác định được nhóm này có phải là học sinh trong trường hay không.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho hay đã yêu cầu các đơn vị chức năng nhanh chóng kiểm tra, làm rõ vụ việc.