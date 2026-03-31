Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Nữ sinh cấp 2 ở Đà Nẵng bị đánh đập, kéo lê trên vỉa hè

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nữ sinh bị đánh tới tấp, kéo lê trên vỉa hè trong đêm nhưng không dám phản kháng, chỉ cúi mặt chịu đòn cho đến khi những người đánh mình rời đi.

Ngày 31/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nữ sinh bị nhóm nữ đánh hội đồng trên vỉa hè.

Sự việc xảy ra vào ban đêm, nữ sinh bị bạn tát liên tục vào mặt nhưng vẫn đứng yên chịu đòn. Sau khi túm tóc và đẩy ngã nữ sinh xuống đường, những người này tiếp tục đánh, kéo lê nữ sinh trên vỉa hè. Không dừng lại, nhóm bạn còn lột áo nữ sinh ngay giữa đường.

1000015284.jpg
Nữ sinh bị túm tóc kéo lê trên vỉa hè. Ảnh cắt từ clip.

Đáng nói, âm thanh trong clip cho thấy nhiều bạn trẻ chứng kiến vụ việc nhưng chỉ cười đùa, không ai can ngăn.

Theo tìm hiểu, nữ sinh bị đánh trong clip học lớp 7 một trường THCS trên địa bàn phường Sơn Trà thành phố Đà Nẵng.

Trao đổi với Tiền Phong chiều cùng ngày, bà Hà Thị Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Sơn Trà) xác nhận nữ sinh bị đánh trong clip là học sinh của trường.

Bà cho hay, ngay sau khi nắm thông tin, Ban giám hiệu nhà trường cùng cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. “Qua nắm tình hình ban đầu thì nữ sinh của trường bị đánh và quay clip lại từ trước Tết, khu vực bị đánh ở phường khác chứ không phải trên địa bàn. Nhà trường và cơ quan công an đã tiếp xúc, động viên em, tuy nhiên em vẫn chưa nói ra những người đánh mình là ai”, bà Hoa thông tin.

Bà chia sẻ thêm, do clip mờ và quay từ phía sau những bạn đánh nữ sinh nên nhà trường chưa thể xác định được nhóm này có phải là học sinh trong trường hay không.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho hay đã yêu cầu các đơn vị chức năng nhanh chóng kiểm tra, làm rõ vụ việc.

#Nữ sinh #cấp 2 #Đà Nẵng #kéo lê #bạo lực học đường #đánh hội đồng #bạo hành #THCS Lý Tự Trọng

Xem thêm

Cùng chuyên mục