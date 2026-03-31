Tăng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, học sinh Hà Tĩnh thêm cơ hội trúng tuyển

Hoài Nam
TPO - Trong bối cảnh số lượng thí sinh dự tuyển tăng, Hà Tĩnh quyết định nâng tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026–2027 lên 74%, tăng 2% so với năm trước.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh cho năm học 2026-2027, đảm bảo tuân thủ quy chế của Bộ GD&ĐT và phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay.

Theo đó, tỷ lệ tuyển sinh vào các trường THPT công lập được nâng lên 74%, tăng 2% so với mức 72% của năm học 2025–2026. Việc điều chỉnh này nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, trong bối cảnh số lượng thí sinh dự tuyển tăng khoảng 4.000 em so với năm trước, đồng thời vẫn đảm bảo định hướng phân luồng sau THCS.

Các trường THPT công lập tiếp tục tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển với 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 25/5/2026, trong đó buổi sáng thi Toán và Tiếng Anh, buổi chiều thi Ngữ văn. Nội dung đề thi nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS, chủ yếu ở lớp 9.

Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài thi cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có), xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với các trường ngoài công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên và Trường THCS & THPT Dân tộc nội trú, phương thức tuyển sinh là xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện ở cấp THCS.

Riêng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức thi tuyển nhằm lựa chọn học sinh có năng lực nổi trội. Năm học tới, trường tuyển 13 lớp chuyên với các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Thí sinh dự thi vào trường chuyên phải tham gia kỳ thi chung và thi thêm một môn chuyên vào ngày 26/5/2026, thời gian làm bài 150 phút. Môn chuyên được tính hệ số 3 trong quá trình xét tuyển.

Kế hoạch tuyển sinh mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh, đồng thời đảm bảo chất lượng và sự cân đối trong hệ thống giáo dục của tỉnh.

#Hà Tĩnh #thí sinh Hà Tĩnh #thi vào lớp 10 Hà Tĩnh #Tăng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập #học sinh Hà Tĩnh thêm cơ hội trúng tuyển

