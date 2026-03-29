Xác minh đề tài đoạt giải Nhất khoa học kỹ thuật quốc gia nghi 'đạo văn'

TPO - Tối 29/3, Bộ GD&ĐT cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh về một số nghi vấn liên quan đến việc bảo đảm liêm chính khoa học trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025–2026.

Đây là cuộc thi có tính chất mở, do đó, công tác rà soát, hậu kiểm sau cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ban tổ chức nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định.

“Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với ban tổ chức cuộc thi, ban giám khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh”, Bộ GD&ĐT cho biết.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao giải Nhất cho các dự án trong cuộc thi năm nay.

Cũng theo Bộ này, trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, trong trường hợp phát hiện có vi phạm, đơn vị và ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định tại thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, cùng các quy định pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch và nghiêm túc.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục thông tin kịp thời tới các cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2026 diễn ra trong ba ngày từ 20-22/3, tại Hà Nội. Năm nay, cuộc thi thu hút 457 học sinh với 242 dự án, tăng 30 so với năm ngoái. Bộ GD&ĐT trao 14 giải nhất, 29 giải nhì, 44 giải ba và 58 giải tư cho các nhóm học sinh xuất sắc.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trên các diễn đàn xôn xao nghi vấn về dự án đạt giải nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia có nhiều chi tiết giống với nghiên cứu của một nhà khoa học ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhiều ý kiến nghi vấn dự án "Phát triển vật liệu Polyurethane Composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống" của học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) đã sao chép dự án khác.

Năm ngoái, dự án đạt giải nhất của nhóm học sinh đến từ tỉnh Hưng Yên cũng bị phát hiện có nhiều điểm giống sản phẩm của nhà khoa học nước ngoài. Bộ GD&ĐT sau đó đã xác minh và thu hồi giải thưởng, giấy chứng nhận của các học sinh đó.