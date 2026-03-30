Học sinh tổ chức hội chợ khoa học thu hút hàng nghìn người tham gia

Hơn 3.000 người trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội đã tham gia trải nghiệm hội chợ khoa học Science Fair 2026 do học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức, đánh dấu một mùa sự kiện sôi động và đầy cảm hứng dành cho cộng đồng yêu khoa học.

Science Fair là hội chợ khoa học phi lợi nhuận được tổ chức thường niên bởi CLB Society of Open Science – câu lạc bộ khoa học lớn nhất trực thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trải qua 8 mùa tổ chức, sự kiện đã xây dựng được uy tín vững chắc, trở thành điểm hẹn quen thuộc của các gia đình và các bạn trẻ có chung niềm đam mê khám phá tri thức. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, Science Fair còn chú trọng tạo ra những trải nghiệm thực tế, nơi người tham gia có thể trực tiếp tương tác với các thí nghiệm và mô hình khoa học do chính học sinh chuẩn bị.

Năm nay, Science Fair tiếp tục được mở rộng quy mô khi phối hợp tổ chức tại trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội.

Với sự tham gia của hơn 150 học sinh trong ban tổ chức, sự kiện mang đến hơn 30 thí nghiệm khoa học tương tác cùng 5 khu trải nghiệm trò chơi theo chủ đề. Đây không chỉ là cơ hội để các bạn học sinh giới thiệu những ý tưởng sáng tạo, mà còn là không gian giao lưu, trao đổi kiến thức giữa những người trẻ yêu khoa học.

Sự kiện mang đến nhiều không gian trải nghiệm thú vị cho học sinh

Lấy chủ đề “Marivista”, Science Fair 2026 được xây dựng như một “thương cảng tri thức” sầm uất, nơi các ý tưởng khoa học được ví như những chuyến hải trình khám phá thế giới. Không gian sự kiện được thiết kế lấy cảm hứng từ các lễ hội rực rỡ trên khắp thế giới, tạo nên một bầu không khí vừa học thuật vừa gần gũi, giúp người tham gia dễ dàng tiếp cận với các kiến thức khoa học dưới góc nhìn trực quan và sinh động hơn.

Điểm nhấn của sự kiện nằm ở khu triển lãm với hơn 30 thí nghiệm lần đầu được giới thiệu. Mỗi thí nghiệm đều được chuẩn bị công phu, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của các thành viên ban tổ chức. Thông qua việc quan sát và trực tiếp tham gia, người xem có thể hiểu rõ hơn những nguyên lý khoa học vốn tưởng chừng khô khan, từ đó cảm nhận được sự thú vị và tính ứng dụng cao của khoa học trong đời sống.

Những thí nghiệm độc đáo được học sinh thực hiện tại chương trình

Bên cạnh đó, khu Board Game và các khu trò chơi trải nghiệm cũng thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt các em nhỏ và gia đình. Các trò chơi được thiết kế dựa trên những ứng dụng thực tiễn của khoa học, giúp người chơi vừa giải trí vừa tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên. Chính cách tiếp cận gần gũi này đã góp phần làm nên sức hút riêng của Science Fair, biến khoa học trở thành một phần quen thuộc và hấp dẫn trong đời sống thường ngày.

Nhiều không gian trải nghiệm hấp dẫn học sinh

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, bạn Nguyễn Thành Đạt – đồng trưởng ban tổ chức cho biết, Science Fair là cơ hội để học sinh giới thiệu một cách tiếp cận khoa học gần gũi thông qua các hoạt động tương tác và sáng tạo. “Thông điệp mà ban tổ chức mong muốn truyền tải là khoa học không hề xa vời hay khó hiểu, mà luôn hiện hữu trong mọi khía cạnh của cuộc sống”, Thành Đạt nói.

Bạn Đoàn Trần Gia Minh, đồng trưởng ban tổ chức cho biết, toàn bộ quá trình chuẩn bị là sự kết tinh của tinh thần làm việc nhóm và niềm đam mê khoa học. Từ việc lên ý tưởng, thiết kế không gian đến xây dựng các mô hình thí nghiệm, tất cả đều được thực hiện bởi chính các học sinh. Sự hỗ trợ từ nhà trường và niềm vui của người tham gia là động lực lớn nhất để ban tổ chức tiếp tục phát triển sự kiện trong tương lai.