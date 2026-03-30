Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm nay ra sao?

TPO - Năm học 2025-2026, Hà Nội có những điều chỉnh quan trọng được cho là sẽ tác động mạnh mẽ đến số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Chính vì thế, tỉ lệ chọi của các trường cũng sẽ trở nên khó đoán.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ có 88.000 em vào học THPT công lập, tương đương khoảng 60%.

Một trong những điều chỉnh đầu tiên đó là, trong mùa tuyển sinh năm nay, Hà Nội bỏ phân chia thành 12 khu vực tuyển sinh như các năm trước. Theo đó, thí sinh không còn bị hạn chế đăng ký nguyện vọng theo khu vực. Mỗi em được đăng ký 3 nguyện vọng trường THPT công lập không chuyên bất kỳ trên toàn thành phố.

Thứ hai, thí sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường công lập bằng hình thức trực tuyến trong thời gian từ ngày 10 - 17/4 trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Trong thời gian đăng ký, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24 giờ ngày 17/4. Đây là một điều chỉnh quan trọng, khác biệt so với những năm trước.

Học sinh Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) trong chương trình tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm nay

Theo đó, sau khi đăng ký, thí sinh vẫn có thể cân nhắc, điều chỉnh lại nguyện vọng theo mong muốn. Trước đây, học sinh nộp bản đăng ký nguyện vọng trực tiếp và không được điều chỉnh sau khi đã nộp.

Thứ ba, Sở GD&ĐT Hà Nội điều chỉnh rút ngắn điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng. Năm nay, xét nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 chỉ còn 0,5 điểm thay vì 1 điểm như trước đây; xét nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 1 chỉ còn 1 điểm, thay vì 2 điểm như trước.

Theo đánh giá, điều chỉnh này cũng tác động mạnh đến việc thí sinh lựa chọn nguyện vọng 2, 3 không quá chênh lệch điểm chuẩn so với nguyện vọng 1 nhằm đảm bảo an toàn như trước.

Chuyên gia dự đoán, với những điều chỉnh như vậy, năm nay dự kiến một số trường top đầu, trường top giữa sẽ có sự biến động về số lượng thí sinh đăng ký, tỉ lệ chọi. Khi phạm vi lựa chọn mở rộng, các trường top đầu chắc chắn sẽ thu hút nhiều hồ sơ hơn và mức cạnh tranh có thể tăng. Vì thế, tỉ lệ chọi năm nay sẽ khó đoán.

Năm 2024, toàn thành phố có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó có gần 106.000 em đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT.

Năm đó, Trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ chọi cao nhất là 1/3,11; Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cao thứ hai với 1/2,9; Trường THPT Trần Hưng Đạo xếp thứ ba với tỉ lệ 1/2,25, THPT Kim Liên có tỉ lệ chọi 1/2,09; THPT Nhân Chính 1/2,40; THPT Khương Hạ 1/2,34; THPT Thăng Long có tỉ lệ chọi 1/2,02…

Năm 2025, toàn thành phố có 127.000 học sinh tốt nghiệp và chỉ có hơn 103.000 thí sinh dự thi vào lớp 10.

Trong số các trường công lập, Trường THPT Yên Hòa tiếp tục dẫn đầu về tỉ lệ chọi 1/2,44; THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông đứng thứ hai về tỉ lệ chọi với 1/2,35; thứ ba là THPT Kim Liên, THPT Đống Đa với tỉ lệ chọi 1/2.0…

Chỉ tiêu tuyển sinh và tỉ lệ chọi vào lớp 10 các trường THPT công lập của Hà Nội năm 2024 và năm 2025 như sau:

TT

Tên trường

Chỉ tiêu 2024

Tỷ lệ chọi 2024

Chỉ tiêu 2025

Tỷ lệ chọi 2025

1

THPT Phan Đình Phùng

675

1,97

720

1,93

2

THPT Phạm Hồng Thái

675

1,28

720

1,79

3

THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

675

1,75

765

1,17

4

THPT Tây Hồ

675

2,15

765

1,58

5

THPT Chu Văn An

360

1,61

6

THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

675

1,53

765

1,78

7

THPT Việt Đức

810

1,51

945

1,67

8

THPT Thăng Long

675

2,02

675

1,27

9

THPT Trần Nhân Tông

720

1,86

720

1,25

10

THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

675

0,82

675

1,20

11

THPT Đống Đa

675

1,53

720

2,10

12

THPT Kim Liên

675

2,09

765

2,15

13

THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa

675

1,52

720

1,52

14

THPT Quang Trung - Đống Đa

675

1,39

675

1,63

15

THPT Nhân Chính

585

2,40

585

1,89

16

Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân

675

1,83

765

1,25

17

THPT Khương Đình

675

1,47

765

1,34

18

THPT Khương Hạ

400

2,34

400

1,93

19

THPT Cầu Giấy

675

1,85

720

1,96

20

THPT Yên Hòa

675

3,11

765

2,44

21

THPT Hoàng Văn Thụ

675

2,38

765

1,31

22

THPT Trương Định

675

1,45

675

1,60

23

THPT Việt Nam - Ba Lan

675

1,74

765

1,17

24

THPT Ngô Thì Nhậm

675

1,32

675

1,94

25

THPT Ngọc Hồi

675

2,08

675

1,09

26

THPT Đông Mỹ

675

0,83

765

0,92

27

THPT Nguyễn Quốc Trinh

630

0,73

720

1,18

28

THPT Nguyễn Gia Thiều

675

1,69

675

1,58

29

THPT Lý Thường Kiệt

495

1,15

675

1,02

30

THPT Thạch Bàn

675

1,71

765

1,07

31

THPT Phúc Lợi

675

1,36

765

0,90

32

THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm

675

1,08

765

1,29

33

THPT Dương Xá

630

2,03

720

1,36

34

THPT Nguyễn Văn Cừ

630

2,15

720

1,69

35

THPT Yên Viên

630

2,06

720

1,76

36

THPT Đa Phúc

540

1,54

675

1,15

37

THPT Kim Anh

675

1,40

675

1,14

38

THPT Minh Phú

495

1,69

585

1,52

39

THPT Sóc Sơn

675

1,35

675

1,23

40

THPT Trung Giã

630

1,13

630

1,35

41

THPT Xuân Giang

540

1,74

630

1,63

42

THPT Bắc Thăng Long

675

1,22

675

1,25

43

THPT Cổ Loa

675

1,38

765

1,36

44

THPT Đông Anh

675

2,03

720

1,72

45

THPT Liên Hà

675

1,23

675

1,16

46

THPT Vân Nội

675

1,79

720

1,49

47

THPT Mê Linh

585

1,36

630

1,09

48

THPT Quang Minh

540

1,16

540

1,75

49

THPT Tiền Phong

495

1,45

495

1,28

50

THPT Tiến Thịnh

495

1,14

495

1,50

51

THPT Tự Lập

540

0,81

540

0,74

52

THPT Yên Lãng

495

1,14

495

1,28

53

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

675

2,18

765

1,64

54

THPT Xuân Đỉnh

675

1,93

765

1,41

55

THPT Thượng Cát

540

1,51

585

0,99

56

THPT Đại Mỗ

675

1,71

720

1,37

57

THPT Trung Văn

675

1,14

520

1,46

58

THPT Xuân Phương

675

1,51

765

1,05

59

THPT Mỹ Đình

675

1,97

765

1,59

60

THPT Hoài Đức A

630

1,30

720

1,03

61

THPT Hoài Đức B

675

1,52

720

1,38

62

THPT Vạn Xuân - Hoài Đức

585

1,40

675

1,20

63

THT Hoài Đức C

495

2,10

540

1,99

64

THPT Đan Phượng

675

1,13

675

1,18

65

THPT Hồng Thái

585

0,98

585

1,36

66

THPT Tân Lập

585

1,37

630

1,08

67

THPT Thọ Xuân

450

1,49

540

0,64

68

THPT Ngọc Tảo

675

1,09

720

1,46

69

THPT Phúc Thọ

675

1,34

720

1,25

70

THPT Vân Cốc

585

1,25

585

1,32

71

THPT Tùng Thiện

675

1,51

765

1,69

72

THPT Xuân Khanh

540

0,98

630

0,80

73

THPT Sơn Tây

270

2,30

74

THPT Ba Vì

630

1,02

630

1,16

75

THPT Bất Bạt

450

0,94

450

0,82

76

Phổ thông Dân tộc nội trú

140

1,22

140

1,16

77

THPT Ngô Quyền - Ba Vì

675

1,53

675

1,47

78

THPT Quảng Oai

675

1,48

675

1,73

79

THPT Minh Quang

540

0,63

540

0,73

80

THPT Bắc Lương Sơn

495

0,77

495

0,80

81

Hai Bà Trưng - Thạch Thất

585

1,66

675

1,28

82

Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất

675

1,24

540

1,36

83

THPT Thạch Thất

675

1,16

675

1,17

84

THPT Minh Hà

450

1,18

450

1,57

85

THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai

585

1,22

585

1,37

86

THPT Minh Khai

675

1,56

675

1,47

87

THPT Quốc Oai

675

1,36

675

1,34

88

THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai

630

1,13

720

1,31

89

THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

675

2,90

765

2,35

90

THPT Quang Trung - Hà Đông

675

1,95

720

1,68

91

THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông

675

2,55

720

1,63

92

THPT Chúc Động

675

1,17

765

1,03

93

THPT Chương Mỹ A

675

1,29

720

1,34

94

THPT Chương Mỹ B

675

1,14

720

1,20

95

THPT Xuân Mai

675

1,42

765

1,24

96

THPT Nguyễn Văn Trỗi

675

1,33

720

1,38

97

THPT Nguyễn Du - Thanh Oai

675

1,22

765

1,33

98

THPT Thanh Oai A

630

1,97

720

1,51

99

THPT Thanh Oai B

675

1,42

720

1,05

100

THPT Thường Tín

675

1,07

675

1,17

101

THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín

540

1,11

630

1,00

102

THPT Lý Tử Tấn

585

1,50

585

1,24

103

THPT Tô Hiệu - Thường Tín

585

1,44

630

1,43

104

THPT Vân Tảo

540

1,36

585

1,30

105

THPT Đồng Quan

540

1,20

630

1,06

106

THPT Phú Xuyên A

675

1,18

585

1,07

107

THPT Phú Xuyên B

675

1,13

630

1,49

108

THPT Tân Dân

495

1,20

585

1,30

109

THPT Hợp Thanh

585

1,00

495

1,33

110

THPT Mỹ Đức A

675

1,25

675

1,04

111

THPT Mỹ Đức B

630

1,31

585

1,50

112

THPT Mỹ Đức C

540

1,09

585

1,12

113

THPT Đại Cường

360

0,79

450

0,65

114

THPT Lưu Hoàng

450

0,83

495

0,90

115

THPT Trần Đăng Ninh

540

1,37

540

1,27

116

THPT Ứng Hòa A

540

1,23

585

0,94

117

THPT Ứng Hòa B

450

1,01

540

0,82



Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội năm nay tổ chức từ ngày 30-31/5. Mỗi thí sinh sẽ dự 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ để lấy kết quả tuyển vào các trường THPT.

Hiện nay, Hà Nội chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường cũng như chưa có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển. Tuy nhiên, với số lượng học sinh tốt nghiệp năm nay lên tới 147.000 học sinh, trong khi các trường THPT công lập, Trung tâm GDNN - GDTX, các trường nghề chỉ tuyển khoảng 88.000 chỉ tiêu (khoảng 60%) thì kỳ thi vẫn sẽ rất căng thẳng, áp lực.