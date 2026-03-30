Học bổng Nhà giáo Nhân dân Hồ Thanh Phong: Giữ chân nhân tài cho địa phương

Vào mỗi mùa tuyển sinh, các gói học bổng giá trị lớn nhằm thu hút người học không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, Học bổng “Nhà giáo Nhân dân Hồ Thanh Phong” của Trường Đại học Thái Bình Dương (Nha Trang) lại mang một sứ mệnh khác: giữ chân nhân tài địa phương và tạo “lực hút” quy tụ học sinh xuất sắc từ khắp cả nước quy tụ về Khánh Hoà học tập, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho “cực tăng trưởng” mới của khu vực Nam Trung Bộ.

NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong trong một giờ giảng tại Trường Đại học Thái Bình Dương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Nhân dân (NGND) vào năm 2017 nhờ những đóng góp nổi bật và lâu dài cho sự nghiệp giáo dục. Ông được giới chuyên môn ghi nhận là người đặt nền móng cho ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp tại Việt Nam, đồng thời là một trong những người tiên phong phát triển lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong đào tạo đại học.Chính uy tín chuyên môn của NGND. Hồ Thanh Phong đã tạo nên “sức nặng” đặc biệt cho học bổng, vượt lên trên ý nghĩa hỗ trợ tài chính thông thường.

Trường Đại học Thái Bình Dương tiếp và làm việc với Phái đoàn Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM nhằm tăng cường hợp tác với các trường đại học Anh Quốc, kiến tạo đa dạng cơ hội học tập quốc tế cho sinh viên các chương trình Cử nhân Tài năng và Chất lượng cao.

Học bổng “Nhà giáo Nhân dân Hồ Thanh Phong” có giá trị 100% học phí toàn khóa Chương trình Cử nhân Tài năng của Trường Đại học Thái Bình Dương, tương đương 208 triệu đồng. Hướng đến việc kiến tạo nguồn nhân lực nòng cốt, chương trình tập trung vào các khối ngành chiến lược và thế mạnh của Trường như: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Luật, Ngôn ngữ Anh và Đông phương học.

NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong trao học bổng cho em Lê Uyên Nhi với kết quả học tập lớp 12 cao nhất tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa).

Sinh viên theo học chương trình Tài năng được tiếp cận một hệ sinh thái hỗ trợ đào tạo toàn diện: nhận hỗ trợ sinh hoạt phí định kỳ, tham gia học kỳ trao đổi tại hơn 20 trường đại học đối tác quốc tế (Anh, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia,...); đồng thời được trực tiếp đồng hành nghiên cứu cùng các giảng viên đầu ngành và định hướng học tiếp lên bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ. Đội ngũ sinh viên tinh hoa này được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm neo” nhân sự vững chắc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lao động trình độ cao khi Khánh Hòa vươn mình thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Để đảm bảo tính khách quan và tiếp cận đúng đối tượng, tiêu chí của học bổng được công bố minh bạch. Theo đó, học bổng dành cho học sinh có điểm cao nhất khối 12 tại trường THPT, hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên, Olympic truyền thống 30/4. Sự rõ ràng trong cách thức xét duyệt giúp các trường THPT và phụ huynh có cơ sở cụ thể để định hướng, khuyến khích học sinh nỗ lực rèn luyện để chinh phục học bổng này.

NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong trao 43 suất Học bổng NGND. Hồ Thanh Phong với tổng trị giá lên đến 8,7 tỷ đồng cho học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM).

Thời gian qua, Trường Đại học Thái Bình Dương đã trao hàng chục suất học bổng trị giá nhiều tỷ đồng tại các trường THPT tại Khánh Hòa. Đặc biệt, học bổng cũng được trao cho những học sinh xuất sắc đến từ các ngôi trường trọng điểm quốc gia như Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM. Thay vì để dòng chảy chất xám tập trung hoàn toàn vào các trung tâm truyền thống, Đại học Thái Bình Dương đang từng bước tạo ra một môi trường học thuật cạnh tranh và đa dạng ngay tại duyên hải Nam Trung Bộ.

Với kết quả học tập cao nhất khối 12 trong Học kỳ 1, em Nguyễn Lê Thảo Như - học sinh lớp 12A14, trường THPT Lý Tự Trọng (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã vinh dự được NGND. Hồ Thanh Phong đến tận trường trực tiếp trao học bổng. Thảo Như hào hứng cho biết: “Trong quá trình tìm hiểu về ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, em biết NGND. Hồ Thanh Phong là người khai sinh ngành học này ở Việt Nam, nên em hoàn toàn tin tưởng vào chương trình học cũng như giảng viên. Trường Đại học Thái Bình Dương sẽ là một trong những ưu tiên của em khi chọn ngành này”.

Em Nguyễn Lê Thảo Như - học sinh lớp 12A14, trường THPT Lý Tự Trọng (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được trao Học bổng NGND. Hồ Thanh Phong.

Việc học sinh đặt trọn niềm tin vào uy tín của người dẫn đường cũng chính là triết lý giáo dục mà Trường Đại học Thái Bình Dương luôn theo đuổi. Gói trọn tâm huyết vào quỹ học bổng mang tên mình, NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong chia sẻ: “Trường có thầy giỏi, có những điều kiện tốt, lại gần nhà, và đặc biệt là có sự yêu thương và nhân văn, sẵn sàng trao cho các em động lực để phấn đấu, thì tại sao không chọn Đại học Thái Bình Dương?”.

Rõ ràng, khi lấy chất lượng chuyên môn làm trọng tâm và dùng học bổng làm cầu nối, Trường Đại học Thái Bình Dương đã mang tới lời giải hiệu quả cho bài toán thu hút nhân tài về địa phương. Những suất học bổng được trao đi hôm nay không chỉ giữ chân những học sinh ưu tú của Khánh Hòa, mà còn đang biến nơi đây thành một “bến đỗ” học thuật, quy tụ và ươm mầm nhân tài cho sự cất cánh của khu vực Nam Trung Bộ trong tương lai.