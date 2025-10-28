Trường Đại học FPT Cần Thơ tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 1300 tân cử nhân

Ngày 25/10, tại Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ diễn ra Lễ Tốt nghiệp năm 2025 trong không khí trang trọng và đầy xúc cảm. Gần 1.300 tân cử nhân thuộc các khối ngành Kỹ thuật, Kinh tế và Ngôn ngữ đã chính thức nhận bằng, đánh dấu cột mốc quan trọng khép lại hành trình học tập nhiều trải nghiệm tại giảng đường FPT và mở ra chặng đường mới trên con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn phía trước.

Ngay từ những phút đầu tiên, Lễ Tốt nghiệp đã mang đến không khí rộn ràng và đầy cảm xúc với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa cùng tinh thần đặc trưng của FPT. Điểm nhấn của buổi lễ là sự xuất hiện của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy – tân cử nhân Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ, đại diện cho sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp, khắc họa hình ảnh thế hệ sinh viên FPT năng động, bản lĩnh và tài năng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ đã long trọng vinh danh 19 sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc và 11 sinh viên tiêu biểu trong các hoạt động phong trào. Cùng với đó, 6 thủ khoa của các khối ngành năm 2025 cũng chính thức được xướng tên.

- Trần Thanh Nhân – Thủ khoa Khối ngành Kỹ thuật

- Lê Quốc Cư – Thủ khoa Khối ngành Kỹ thuật

- Ngô Nguyễn Cát Tường – Thủ khoa Khối ngành Ngôn ngữ

- Nguyễn Thị Vân Anh – Thủ khoa Khối ngành Ngôn ngữ

- Nguyễn Kim Huyền Ngọc – Thủ khoa Khối ngành Kinh tế

- Lê Thị Ngọc Trang – Thủ khoa Khối ngành Kinh tế

Những phần thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ, tinh thần học tập nghiêm túc và khát vọng vươn lên không ngừng của các bạn sinh viên trong suốt hành trình đại học.

Sinh viên Trường Đại học FPT được đào tạo theo mô hình ba học kỳ mỗi năm, với lộ trình học tập được thiết kế bài bản qua bốn giai đoạn: năm nhất tập trung vào tiếng Anh và giáo dục thể chất; tiếp theo là khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành; sau đó là kỳ thực tập doanh nghiệp (OJT) và cuối cùng là đồ án tốt nghiệp.

Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 1300 tân cử nhân.

Song song với chương trình học, sinh viên được khuyến khích chủ động khám phá công nghệ mới, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và mở rộng trải nghiệm quốc tế. Mô hình đào tạo linh hoạt, thực tiễn này giúp người học phát triển đồng thời năng lực chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ và kinh nghiệm thực tế tạo nên lợi thế cạnh tranh đáng kể, thể hiện qua tỷ lệ hơn 98% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp luôn là dấu mốc thiêng liêng và đầy ý nghĩa đối với mỗi tân khoa – khoảnh khắc ghi nhận hành trình nỗ lực học tập và phấn đấu bền bỉ suốt những năm tháng đại học. Bốn năm tuy không dài nhưng đủ để các bạn trưởng thành, tích lũy tri thức và kỹ năng quý báu tại Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ. Với hành trang ấy, các tân cử nhân được kỳ vọng sẽ tự tin bước vào chặng đường mới, gặt hái nhiều thành công và tiếp tục lan tỏa tinh thần FPT trên mọi lĩnh vực.

Khép lại buổi lễ, niềm vui và tự hào vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của các tân cử nhân, giảng viên và phụ huynh. Lễ Tốt nghiệp 2025 không chỉ là dấu mốc tri ân và trưởng thành, mà còn khẳng định chất lượng đào tạo của Trường Đại học FPT – nơi ươm mầm những thế hệ tri thức trẻ bản lĩnh, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập. Với nền tảng vững chắc đã được trang bị, các tân cử nhân Trường Đại học FPT hôm nay sẽ tiếp tục viết nên những hành trình mới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội trong tương lai.