Hơn 15 quốc gia lên kế hoạch hỗ trợ lưu thông qua eo biển Hormuz

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa cho biết, khoảng 15 quốc gia đang lên kế hoạch hỗ trợ nối lại hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố.

Hàng trăm tàu mắc kẹt ở khu vực gần eo biển Hormuz vì chiến sự Iran những tuần qua. (Ảnh: Reuters)

“Khoảng 15 quốc gia đang được huy động và tham gia vào quá trình lập kế hoạch, dưới sự dẫn dắt của Pháp, nhằm triển khai một sứ mệnh mang tính phòng thủ nghiêm ngặt, phối hợp với Iran để tạo điều kiện nối lại lưu thông”, ông Macron phát biểu ngày 8/4, khi bắt đầu cuộc họp về quốc phòng với các cố vấn và thành viên nội các.

Nhà lãnh đạo Pháp hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, nhưng đồng thời cảnh báo tình hình tại Li-băng vẫn ở mức nghiêm trọng và kêu gọi đưa Li-băng vào thỏa thuận này. Pháp có quan hệ gần gũi với Li-băng, quốc gia từng là lãnh thổ bảo hộ của Paris.

“Trong bối cảnh này, mong muốn của chúng tôi là bảo đảm lệnh ngừng bắn bao gồm toàn bộ Li-băng”, ông Macron nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết trong một tuyên bố, rằng Tehran sẽ ngừng phản công và đảm bảo hành lang an toàn qua tuyến đường biển này nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt.

Ngày 8/4, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ khôi phục hoạt động của tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

“Chúng tôi sẽ chất đầy các loại hàng hóa và ‘hiện diện’ ở đó để bảo đảm mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sẽ có rất nhiều hành động tích cực! Sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết”, ông Trump nói.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã giành được “chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn”, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Iran.

Việc tạm thời ngừng giao tranh và mở lại eo biển Hormuz sẽ cho phép các nước Trung Đông vận chuyển lượng lớn dầu mỏ mắc kẹt trong Vịnh kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo dữ liệu từ hãng phân tích Kpler, hiện có khoảng 130 triệu thùng dầu thô và 46 triệu thùng nhiên liệu tinh chế đang nằm trên khoảng 200 tàu chở dầu trong khu vực.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu, thậm chí suy thoái. Ngày 7/4, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ cảnh báo giá nhiên liệu có thể tiếp tục ở mức cao trong nhiều tháng, ngay cả khi eo biển được mở lại.

Trong bối cảnh chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang nóng lên, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, khiến đảng Cộng hòa đối mặt nguy cơ mất thế đa số mong manh tại Quốc hội. Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ phản đối cuộc chiến và không hài lòng với giá xăng tăng cao.