'Rào cản tiềm tàng' đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

TPO - Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Li-băng không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran có thể là một trở ngại đối với thỏa thuận này, theo AL Jazeera.

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục các nỗ lực dài hạn nhằm loại bỏ mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Đáng chú ý, lãnh đạo Israel khẳng định Li-băng không nằm trong phạm vi của thỏa thuận. Điều này đồng nghĩa các hoạt động quân sự của Israel tại đây vẫn sẽ tiếp diễn.

Diễn biến này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Israel đang tăng cường chiến dịch tại miền nam Li-băng, với mục tiêu thiết lập vùng đệm nhằm đối phó với lực lượng Hezbollah.

Giới quan sát nhận định, với Israel, mặt trận Li-băng hiện có ý nghĩa chiến lược không kém, thậm chí còn cấp bách hơn so với "đối đầu" trực tiếp với Iran.

Israel nhắm mục tiêu vào thành phố ven biển Tyre của Li-băng.

Hôm thứ Tư (8/4), quân đội Israel được cho đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp tại thành phố Tyre. Người dân tại các khu vực al-Abbasiyah và Shabriha được yêu cầu rời khỏi nhà ngay lập tức và di chuyển về phía bắc sông Zahrani, miền nam Li-băng.

"Để đảm bảo an toàn cho các bạn, hãy lập tức sơ tán khỏi nhà và di chuyển đến phía bắc sông Zahrani", người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Theo ghi nhận của Reuters, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thành phố ven biển Tyre của Li-băng, ngay sau khi cảnh báo sơ tán được phát đi. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Hezbollah trong khu vực.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cũng tái khẳng định rằng Li-băng không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng bất chấp các nỗ lực ngoại giao.