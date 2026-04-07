Quân đội tuyển chọn nhân sự chất lượng cao làm việc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc

TPO - Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu tập trung tuyển chọn nhân sự chất lượng cao, đủ tiêu chí để ứng thi thành công vào các vị trí cấp cao tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và làm việc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Ngày 7/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng công tác đến hết năm 2026 của Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đơn vị phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, cho biết từ tháng 5/2014 đến nay, Bộ Quốc phòng đã cử trên 1.300 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc (LHQ) ở cả hai hình thức cá nhân và đơn vị. Lực lượng Quân đội được cử đi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật, được đánh giá cao.

Về cá nhân, có 149 lượt sĩ quan Quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 3 phái bộ UNMISS, MINUSCA, UNISFA; Trụ sở LHQ tại Mỹ, Văn phòng Liên lạc của LHQ tại Bỉ và Phái bộ huấn luyện Liên minh châu Âu.

Về đơn vị, Việt Nam đã triển khai 2 đội hình đơn vị, gồm 7 thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 (63 quân nhân) luân phiên hằng năm sang phái bộ UNMISS (Nam Sudan) từ năm 2018; 4 thê đội Đội Công binh (184 quân nhân) luân phiên hằng năm sang phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) từ năm 2022.

Các quân nhân mũ nồi xanh Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá cao về tính kỷ luật và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ.

Cục GGHB Việt Nam đã tham mưu ký kết 11 thỏa thuận hợp tác quốc tế, duy trì hiệu quả hợp tác với LHQ, Liên minh châu Âu và các đối tác; tiếp nhận nguồn hỗ trợ quốc tế trị giá hơn 20 triệu USD phục vụ việc huấn luyện và nâng cao năng lực.

Công tác huấn luyện được triển khai theo tiêu chuẩn LHQ, kết hợp huấn luyện cả trong nước và quốc tế; từng bước khẳng định vai trò Trung tâm huấn luyện đạt chuẩn của LHQ, có uy tín trong khu vực.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá, Cục GGHB Việt Nam đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và cơ quan, đơn vị trong Quân đội hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tham gia hoạt động này, nhất là việc thông qua Luật Tham gia lực lượng GGHB của LHQ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cục GGHB Việt Nam tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ đã xác định. Trong đó chú trọng công tác huấn luyện, chuẩn bị về mọi mặt cho Đội Công binh số 5 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 sẵn sàng luân phiên thay thế theo kế hoạch, tổ chức lễ xuất quân chu đáo.

Đội Công binh số 3 của Việt Nam phối hợp tổ chức các hoạt động cho trẻ em ở khu vực Abyei nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, cần quản lý chặt chẽ, quán triệt lực lượng tại các phái bộ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của LHQ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cục GGHB Việt Nam phối hợp với Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị), Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu) và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân làm tốt công tác chuẩn bị nguồn nhân lực tham gia hoạt động GGHB LHQ; tập trung tuyển chọn nhân sự chất lượng cao, đủ tiêu chí để ứng thi thành công vào các vị trí cấp cao tại phái bộ và làm việc tại Trụ sở LHQ.

Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục GGHB làm việc với LHQ và các đối tác quốc tế về hỗ trợ xây dựng năng lực cho lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ; thúc đẩy ký kết, gia hạn, nâng cấp các bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực này với các nước đối tác.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia hoạt động GGHB và chủ động tổ chức huấn luyện chuyên môn, chuyên ngành, sẵn sàng điều động về Cục GGHB để triển khai tham gia khi có quyết định của trên.

Các đơn vị phối hợp thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, đảm bảo cho các lực lượng đi làm nhiệm vụ luôn an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.