Nga cảnh báo toàn bộ Trung Đông đang ‘bốc cháy’

Quỳnh Như

TPO - Điện Kremlin cho biết cuộc xung đột liên quan đến Mỹ - Israel và Iran đang leo thang cả về địa lý và tác động kinh tế, khiến toàn bộ khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng "bốc cháy" sau các cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự trên diện rộng.

Khói và lửa bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah, UAE. Ảnh: Reuters.

Khi được Reuters hỏi về những tuyên bố của Tổng thống Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không bình luận trực tiếp, nhưng lưu ý, mức độ căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục gia tăng và toàn bộ khu vực đang "bốc cháy".

"Chúng tôi nhận thấy mức độ căng thẳng trong khu vực đang gia tăng và tiếp tục leo thang. Trên thực tế, toàn bộ khu vực đang trong tình trạng hỗn loạn. Đây đều là những hậu quả rất nguy hiểm và tiêu cực của hành động quân sự nhằm vào Iran", ông nói.

Theo quan chức Nga, "phạm vi địa lý của cuộc xung đột này đã mở rộng, và giờ đây tất cả đều nhận thức được những hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu, bao gồm cả những hậu quả rất rất tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu".

Liên minh châu Âu tuyên bố các cuộc tấn công cơ sở năng lượng là "bất hợp pháp"

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hôm thứ Hai (6/4) cảnh báo rằng, việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng là "bất hợp pháp và không thể chấp nhận được".

Tuyên bố của ông Antonio Costa được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại.

Dù không trực tiếp đề cập đến phát biểu của ông Trump, ông Costa nhấn mạnh rằng các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là hệ thống năng lượng, không được phép trở thành mục tiêu quân sự theo luật pháp quốc tế.

Nhà Trắng khẳng định quân đội Mỹ luôn hành động trong khuôn khổ pháp luật, song theo các chuyên gia pháp lý, những cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự như nhà máy điện có thể bị xem là tội ác chiến tranh.

Ông Costa cũng cảnh báo người dân Iran sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu xung đột tiếp tục leo thang, đồng thời kêu gọi Tehran chấm dứt tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và khôi phục hoàn toàn tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo lãnh đạo Liên minh châu Âu, việc leo thang xung đột sẽ không mang lại hòa bình hay lệnh ngừng bắn, mà chỉ làm trầm trọng thêm bất ổn trong khu vực.

Quỳnh Như
CNN, Reuters
