Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Iran đối mặt hậu quả nghiêm trọng nếu không mở cửa eo biển Hormuz

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, nhấn mạnh khả năng Mỹ sẽ tiến hành hành động quân sự nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Thứ Ba sẽ là ngày máy điện và ngày cầu, tất cả gộp lại thành một ở Iran. Sẽ không có ngày nào giống như thế... Mở cửa eo biển ra đi, nếu không các người sẽ phải sống trong địa ngục. Cứ chờ xem!".

Tuyên bố này được xem là tín hiệu mới nhất cho thấy Mỹ có thể nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran.

Thời hạn mà Tổng thống Mỹ Trump đưa ra cho Iran đã nhiều lần thay đổi. Trong một bài phát biểu trước toàn quốc, ông cũng ám chỉ rằng eo biển Hormuz có thể "tự mở lại" khi xung đột kết thúc.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở nhiên liệu và hóa dầu tại các quốc gia vùng Vịnh như Bahrain, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

IRGC cho biết đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công trước đó, bao gồm vụ đánh vào một khu phức hợp hóa dầu tại Mahshahr (tây nam Iran) - vụ việc mà Israel được cho là đã nhận trách nhiệm và một cây cầu lớn gần Tehran.

Iran cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào lợi ích của Mỹ và Israel nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự tiếp diễn.