Ít nhất 5 người thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu phi công Mỹ tại Iran

TPO - Ít nhất 5 người thiệt mạng ở khu vực Tây Nam của Iran trong quá trình Mỹ tiến hành chiến dịch giải cứu thành viên thứ hai của tổ lái chiếc tiêm kích F-15 bị bắn rơi, hãng tin Iran Tasnim chiều nay 5/4 dẫn lời một quan chức địa phương.

Thống đốc tỉnh miền núi Kohgiluyeh&Boyer-Ahmad cho biết, 5 người thiệt mạng sau một đợt giao tranh tại khu vực Kouh-e Siah (núi đen) của tỉnh này. Chiều 5/4, hãng tin Trung Quốc Xinhua cũng đưa tin, một số binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu phi công Mỹ ở Iran.

Đến nay, cả hai thành viên phi hành đoàn của chiếc tiêm kích F-15 bị bắn rơi đã được giải cứu. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, không có người Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch.

Tuy nhiên, truyền thông Iran đồng loạt đưa tin, Mỹ đã thất bại trong chiến dịch cứu hộ phi công tại Iran.

Iran tuyên bố bắn hạ 4 máy bay Mỹ

Trong chiến dịch giải cứu phi công Mỹ, nhiều máy bay và trực thăng Mỹ bị phá hủy tại khu vực phía nam tỉnh Isfahan, hai hãng tin Iran Tasnim và Fars đưa tin chiều 5/4, dẫn tuyên bố của Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya.

Lực lượng phòng không tích hợp của Iran đã phát hiện, theo dõi và tiêu diệt toàn bộ “chuỗi cứu hộ” của Mỹ, bao gồm hai máy bay vận tải quân sự C-130 và hai trực thăng UH-60 Black Hawk. Ngoài ra, các phương tiện hỗ trợ như máy bay không người lái cũng bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Theo các nguồn tin quân sự Iran, Mỹ đã sử dụng máy bay vận tải quân sự hạng nặng HC-130 Hercules, biến thể chuyên biệt của dòng C-130, trị giá hơn 100 triệu USD, làm nền tảng chỉ huy và tiếp tế cho chiến dịch tìm kiếm-cứu hộ chiến đấu, trong khi trực thăng Black Hawk, trị giá 20-30 triệu USD, đảm nhiệm nhiệm vụ xâm nhập và giải cứu phi công.

Phía Iran khẳng định, mạng lưới phòng không của nước này đã phản ứng kịp thời, khiến toàn bộ chiến dịch “đánh nhanh rút gọn” của Mỹ thất bại. Người phát ngôn của Bộ chỉ huy, trung tá Ebrahim Zolfaqari, tuyên bố chiến dịch đã bị đánh bại hoàn toàn nhờ sự phối hợp của các lực lượng vũ trang Iran.

Ngày 5/4, Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social khẳng định chiến dịch đã thành công và binh sĩ Mỹ đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran an toàn. Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phản bác, cho rằng Washington đang tiến hành chiến tranh tâm lý nhằm che giấu thất bại trên thực địa.

IRGC nhấn mạnh rằng, các mục tiêu bay của Mỹ đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch phối hợp giữa lực lượng không gian, lục quân, dân quân Basij và cảnh sát Iran.

Ngoài ra, Tehran cũng thông báo đã bắn hạ thêm hai máy bay không người lái, gồm MQ-9 Reaper và Hermes-900, trên bầu trời tỉnh Isfahan cùng ngày.

Giới chức Iran còn so sánh sự kiện này với thất bại lịch sử của Mỹ trong chiến dịch Eagle Claw (Móng vuốt đại bàng) tại thành phố Tabas ở miền đông Iran năm 1980, khi chiến dịch giải cứu con tin Mỹ bị hủy bỏ sau sự cố nghiêm trọng.

Trong một động thái mang tính châm biếm, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đăng tải hình ảnh được cho là xác máy bay Mỹ bị bắn hạ, kèm bình luận rằng nếu Washington có thêm “ba chiến thắng” như vậy, họ sẽ “hoàn toàn bị hủy diệt”.

Hiện tại, các nguồn tin quốc tế chưa thể xác minh độc lập những tuyên bố từ phía Iran. Trong khi đó, phía Mỹ chưa công bố chi tiết đầy đủ về chiến dịch, khiến bức tranh toàn cảnh của sự kiện vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng.